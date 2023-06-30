الزراعة في ثالث أيام العيد| 90 استفسارا وأكثر من 4000 أضحية بالمجازر

تواصل الأجهزة الخدمية والانتاجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على مستوى الجمهورية، العمل في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، فضلا عن غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالإدارات، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أي شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد.

وقال محمود الأعرج المنسق الاعلامي للوزارة، إن إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس أب ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت خلال فترة الإجازة وحتى الآن حوالي ٢٧٢ استفسار، فضلا عن ١٠٠ شكوى، حيث تلقت الغرفة اليوم الجمعة، ثالث ايام عيد الاضحى ٩٠ استفسار، و ٣٣ شكوى تم التفاعل مع جميعها.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الأضاحي والتي استقبلتها المجازر الحكومية خلال الأيام الثلاثة الاولى لعيد الاضحى بلغ حتى الآن ٢٢ ألف و٤٨٢ أضحية، تم ذبحها تحت الإشراف البيطري الكامل من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا إلى أن اليوم الثالث لعيد الاضحى المبارك، شهد ذبح ٤٠٤٨ اضحية، بالمجازر الحكومية، ما بين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل.

فيما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، اليوم، حوالي ٣٠٠ عينة من عينات الغذاء والحاصلات الزراعية التصديرية، وتم إصدار الشهادات الخاصة بنتائج التحاليل.

وتواصل أيضا القطاعات الخدمية التابعة للوزارة العمل خلال اجازة العيد، وغرف العمليات الفرعية بها، وغرف عمليات المحافظات، كذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والادارة المركزية للحجر الزراعي، ومشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس.

كما ينفذ مسئولو الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومهندسو الحماية، حملات للمرور والمتابعة بمديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة سير العمر، واستمراره خلال اجازة العيد، فضلا عن التفاعل مع البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الرقعة الزراعية، وازالة أي حالة بناء عليها.



و تستقبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شكاوى واستفسارات المواطنين على أرقام الخط الساخن : ١٥٥٠٠ ، و ١٩٥٦١، من الساعه ١٠ صباحا وحتى ٤ مساءا، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب ٠١١١١٨٦٦٧١٠.