زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب جزيرة جاوة في إندونسيا

أعلنت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG) عن زلزالا قوته 6.4 درجة ضرب قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية ،اليوم الجمعة ، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات ولم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

وقالت الوكالة أن الزلزال كان على عمق 25 كيلومترا ، شعر به سكان عدة مدن في منطقة يوجياكارتا وكذلك شرق ووسط جاوة ، أكثر جزر إندونيسيا اكتظاظا بالسكان.

وقال المتحدث باسم وكالة الكوارث في إندونيسيا ، عبد المهاري ، إن الوكالة تقوم بتقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل في مدينة يوجياكارتا وحيتي جونونج كيدول وكيبومين.

وتقع إندونيسيا، في جنوب شرق آسيا ، على جانبي ما يسمى بـ 'حلقة النار في المحيط الهادئ' ، وهي منطقة زلزالية نشطة للغاية حيث تلتقي الصفائح المختلفة على قشرة الأرض وتسبب عددًا كبيرًا من الزلازل والبراكين.