20 يوليو.. شارموفرز يحيى حفلا غنائيا فى سموحة وهذه أسعار التذاكر

يستعد فريق شارموفرز لإحياء حفل غنائى يوم 20 من شهر يوليو الحالى وذلك داخل نادي الاتحاد بسموحة الإسكندرية.



وبدأ فريق شارموفرز الترويج للحفل من خلال صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بنشر البوستر الدعائى للحفل وكتب عليه: جمهورنا في إسكندرية، وحشتونا جدا، متحمسين جدا نشوفكوا يوم الخميس ٢٠ يوليو في نادي الاتحاد سموحة مستنينكوا.







أسعار تذاكر الحفل

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بفئتين مختلفتين الأولى بـ557 جنيه أما الفئة الثانية بـ357 جنيه.

ألبوم فريق شارموفرز

يذكر أن فرقة شارموفرز طرحت أغنية "الحمد لله" وهى الأغنية السابعة والأخيرة من ألبومها الجديد "كرڤان"، الذى بدأت فى طرح أغنياته، مع انطلاق العام الجديد.





وفى هذا الألبوم قدمت شارموفرز لمحبيها ومتابعيها، مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة.

أغنية " الحمد لله" - Lyrics Video- دارت فكرتها فى إطار إنسان يحمد الله على تخطيه مرحلة صعبة فى حياته، حتى وصل إلي طريق النجاح، وراحة البال.

أغنية "الحمد لله" كلمات وألحان أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع محمد العرقان - محمد الفاره- عادل محمد، ومن إنتاج فريق شارموفرز.. والأغنية الآن على اليوتيوب، والمواقع الاجتماعية، والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

وتقول كلمات "الحمد لله“: كتير مع نفسى بفكر هقدر ولا لا.. و اما مفكرش بعدى الصعب .. فاتح صدرى ووخدانى الجلاله.. ومبستهترش مبتكلمش كتير الحمدلله الحمد الحمد لله .. اهلى راضيين عليا الحمدلله الحمد الحمد لله .. مش خايف من الجاى دلوقتى بنام مش زى زمان .. ايام كنت اسهر كانوا يحكولى عن الاحلام”.

يشار إلى أن فريق شارموفرز من أكثر الفرق المستقلة انتشارا على الساحة، ويقدم أغانيه بلهجة مصرية في مزيج موسيقي مميز وممتع.