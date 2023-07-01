حقيقة زيادة دعم السلع التموينية بداية من اليوم ورفع أسعارها للمستحقين.. تفاصيل

لم تغفل الدولة يوما عن تقديم كافة أشكال الدعم للمواطن المصري، وتعي دائما أنه من حق المواطن أن يعيش حياة كريمة، حتى في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم، فتسعى إلى ضمان حقوق المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

التموين صمام أمان للمواطن

وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتوفير ودعم السلع التموينية بأسعار مناسبة؛ لمساندة المواطن الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأقرت الموازنة الجديدة زيادة دعم السلع التموينية، حيث زادت مخصصات دعم السلع التموينية، في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 على نحو 37 مليار جنيه، حيث سجلت 127 مليارا و700 مليون جنيه، مقابل نحو 90 مليار جنيه للسنة المالية العام السابق 2023/2022، وذلك وفقا لما جاء بالبيان المالي لموازنة العام الجديد.

وأشار البيان إلى مجموعة من الافتراضات التي حددت في إطارها مخصصات دعم السلع التموينية، وتتمثل في كميات القمح المطلوب توفيرها، والتي تبلغ نحو 8.25 مليون طن قمح، منها 7.6 مليون طن قمح لتوفير 93.5 مليار رغيف، إلى جانب 544 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

وبدأ اليوم السبت صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2023، (أول أيام السنة المالية الجديدة)، ويستمر الصرف على مدار أيام الشهر وبنفس أسعار السلع التموينية عن الشهر الماضي.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف استعاضات السلع التموينية لشهر يوليو من شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتة إلى أنه تم تسليم منافذ الصرف استعاضة البداية لشهر يوليو، مشيرة إلى توفير 32 سلعة للمواطنين على بطاقة الدعم، دون أي زيادة في أسعارها.

32 سلعة تموينية للمواطنين

وأشار المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، أحمد كمال، إلى قيام المديريات التموينية بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث أن الشركة القابضة خصصت 30% من مخازن كل محافظة للعمل خلال إجازة العيد لصرف السلع التموينية لمنافذ التوزيع.

وأكد أن المستفيدين من منظومة الدعم يصل إلى ما يقرب من 63 مليون مواطن، مضيفا أن صرف السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة يتم وفقًا للمقرر على حسب عدد الأفراد لكل بطاقة تمويني.

وطالب المتحدث الرسمى للوزارة المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال غرف العمليات المُشكلة بمديريات التموين أو الخطط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو منظومة تلقي الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

وكان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يحدد نصيب الفرد من السلع التموينية المنصرفة على بطاقات التموين، وجاء كما يلي:

صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملى لكل فرد على بطاقة التموين، بحد أقصى 4 زجاجات على البطاقة.

صرف 1 كيلوجرام سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلوجرامات على البطاقة.

صرف 1 كيلوجرام أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، وصرف 2 كيلوجرام أرز للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

قائمة أسعار سلع شهر يوليو

وأما عن مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة، فقد زاد دعم رغيف الخبز لنحو 70 مليون فرد، بتكلفة بلغت نحو 83 مليارا و619 مليون جنيه، ودغم دقيق المستودعات بنحو 5 مليارات و375 مليون جنيه، وفيما يتعلق بعدد المستفيدين من دعم السلع التموينية، فقد بلغ نحو 62.2 مليون فرد، يستحق كل فرد منهم 50 جنيها لـ4 مقيمين على البطاقة، وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا.

وأما العامل الرابع الذي جاءت وفقه مخصصات السلع التموينية في الموازنة الجديدة، فهو رفع سعر توريد إردب القمح إلى 1500 جنيه، مقابل 820 جنيها العام السابق 2022، وبذلك يكون إجمالي زيادة سعر توريد القمح نحو 70%.

وقد جاءت تلك الزيادة لتشجيع المزارعين على زيادة كمية التوريد، وكذلك في ضوء الظروف والأحداث العالمية الراهنة، والتي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على أسعار السلع الاستراتيجية وعلى رأسها سعر القمح.

ونرصد لكم قائمة أسعار السلع التموينية، لشهر يوليو 2023، والمعلنة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تضمنت 23 سلعة تصرف على بطاقات التموين، وجاءت كالتالي: