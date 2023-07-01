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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديو إليسا مع سيرين عبد النور وراغب يدعم نجله.. ماذا حدث فى حفلات ثالث أيام العيد

حفلات ثالث أيام عيد
حفلات ثالث أيام عيد الأضحى

شهد ثالث أيام عيد الأضحى مجموعة من الحفلات المختلفة داخل مصر وخارجها، وكل حفل كان به العديد من اللقطات التى تصدرت صفحات السوشيال ميديا وكان أبرزها ديو سيرين عبد النور وإليسا 

 

 

حفل إليسا فى لبنان



وتصدرت إليسا التريند صباح اليوم بعد نجاح حفلها مساء أمس بلبنان والذى حضره عدد كبير من جمهورها اللبناني وكانت مفاجأة الحفل المطربة سيرين عبد النور التى صعدت على المسرح لغناء ديو مع ملكة الإحساس.

ولم تكتف سيرين عبد النور بالغناء فقط بل قامت بتقديم وصلة رقص مع إليسا على المسرح وسط تفاعل الكثيرين من الحضور.

 

راغب علامة يدعم نجله بعد السخرية منه 

 

وأيضا من الحفلات الهامة التى أقيمت مساء أمس حفل المطرب اللبناني راغب علامة وذلك داخل كازينو لبنان فى حضور عدد كبير من جمهوره.

وأثناء الحفل صعد لؤى نجل راغب علامة على المسرح فيما قام راغب بدعمه بعد حملة السخرية التى تعرض لها بسبب ملابسه الأخيرة والتى كانت تشبه الملابس الحريمي.

وقال راغب علامة أن كل ما تعرض له نجله ما هو إلا عبارة عن حملة مدفوعة الأجر بعد النجاحات الكبيرة التى حققها فى مجال الفاشون والموضة.

وقام لؤي بتقبيل رأس راغب علامة وسط تفاعل كبير من الحضور.

 

رقصة محمد عبده على مسرح أبها

 

ومن الحفلات التى تم احيائها مساء أمس حفل فنان العرب محمد عبده على مسرح سمرة فى أبها.

وعلى الرغم من تقدم محمد عبده فى السن إلا أنه حفلته الأخيرة كانت مميزة بعض الشىء وذلك بسبب الرقصة الشهيرة التى قدمها محمد عبده على المسرح.

وتفاعل الحضور مع رقصة محمد عبده وقاموا بالتصفيق له بطريقة متواصلة وهو ما دفع محمد عبده على التحرك على المسرح بشكل عفوى وجديد على فنان العرب محمد عبده.

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