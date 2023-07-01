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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يصعد بقوة.. الأخضر يتجه لتسجيل مكاسب ربعية قوية عالمياً

الدولار يصعد بقوة..
الدولار يصعد بقوة.. الأخضر يتجه لتسجيل مكاسب ربعية قوية

ارتفع الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية، وفي طريقه لتسجيل مكاسب ربع سنوية قوية حيث يتوقع المتداولون قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مع تقدم العام.

في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يتتبع الدولار مقابل سلة من ست عملات أخرى، إلى 103.140، ويتجه لتحقيق مكاسب بنحو 0.7٪ في الربع الثاني.


مزيد من الارتفاعات
كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول واضحًا جدًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك الاجتماع السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يستأنف دورة رفع أسعار الفائدة بعد التوقف في يونيو.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن اقتصاد الولايات المتحدة نما أكثر بكثير مما كان يعتقد في البداية في الربع الأول ، بينما أشارت بيانات طلبات إعانة البطالة إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا.

"ظلت رسائل البنك المركزي في مؤتمر سينترا هذا الأسبوع في البرتغال متشددة للغاية. يبدو أن الرسالة الأساسية هي أن معدلات البطالة المنخفضة قد سمحت للاقتصادات بتحمل دورات التشديد النقدي الكبير بشكل معقول ، مما يعني أن التضخم لم ينخفض ​​بالقدر المتوقع "، كما قال محللون في ING ، في مذكرة.

“التوقعات الخاصة بالمدة والمعدلات النهائية لدورات التشديد تتم مراجعتها نحو الأعلى. يتم إجراء هذا بشكل أكثر مصداقية في الولايات المتحدة ، حيث يبدو أن الاقتصاد يتفوق في الأداء ".

ينصب التركيز الآن في وقت لاحق من يوم الجمعة على إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ، مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، والذي من المتوقع أن يظل ثابتًا في مايو من الشهر السابق ، مما يضغط على الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء المعدلات عالية للحد من التضخم الثابت.

صدور مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يونيو
بالعودة إلى أوروبا ، انخفض EUR / USD بنسبة 0.1٪ إلى 1.0844 ، بعد إصدار مؤشر سعر المستهلك لشهر يونيو لمنطقة اليورو ككل.

وانخفض ​​معدل التضخم إلى 5.5٪ في يونيو من 6.1٪ في مايو ، ولكن أسعار المستهلك الألماني ارتفع أكثر بكثير مما كان متوقعًا في يونيو ، وهذا يخلق إمكانية حدوث مفاجأة صعودية نظرًا للهيمنة للاقتصاد الألماني.

عززت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التوقعات إلى حد كبير في وقت سابق من هذا الأسبوع للارتفاع التاسع على التوالي في أسعار الفائدة في يوليو، ومن المقرر أن تؤدي هذه النغمة المتشددة إلى تحقيق مكاسب بنحو 1.7٪ لليورو مقابل الدولار هذا الشهر.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة
ارتفع GBP / USD بنسبة 0.2٪ إلى 1.2633 ، مع اقتراب الجنيه الاسترليني من تحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.4٪ على الرغم من نمو الربع الأول الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1٪ فقط خلال الربع.

ومع ذلك ، على الرغم من هذا النمو الضعيف ، يستمر التجار في تسعير المزيد من ارتفاعات الأسعار من بنك إنجلترا حيث ظل معدل التضخم في البلاد عند 8.7٪ في مايو ، أعلى من أي اقتصاد متقدم رئيسي.

يتجه الين إلى خسارة فصلية ضخمة
انخفض USD / JPY بنسبة 0.1٪ إلى 144.64 ، متراجعًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 145.07 في التعاملات الآسيوية المبكرة ، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من سبعة أشهر ، لكنه لا يزال يتجه نحو خسارة ربع سنوية تزيد عن 8٪.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلك الأساسية في طوكيو ارتفعت بنسبة 3.2٪ في يونيو عن العام السابق ، مرة أخرى فوق هدف بنك اليابان البالغ 2٪ ، لكن المحافظ الجديد كازو أويدا صرح بأن البنك المركزي ستحافظ على سياستها النقدية التيسيرية لبعض الوقت حتى الآن.

في مكان آخر ، ارتفع المؤشر الحساس للمخاطر AUD / USD بنسبة 0.2٪ إلى 0.6629 وسط تكهنات بأن البنك الاحتياطي الاسترالي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل للحد من التضخم الثابت ، بينما انخفض زوج الدولار يوان صيني إلى 7.2521 بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات الصينية التي جاءت أقل من المتوقع.

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