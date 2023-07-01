عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للمياه : فتح باب التسجيل لجائزة التميز الداخلى في خدمة العملاء

القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجائزة مصر للتميز الحكومي عن فتح باب التسجيل على الموقع الالكترونى لجائزة التميز الداخلى، لسفراء التميز فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن، وذلك بدء من اليوم السبت ١ يوليو وحتى ٣١ يوليو ٢٠٢٣، وذلك فى إطار استكمال منظومة التميز الداخلية التى أطلقتها الشركة القابضة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الجائزة تهدف إلى تعميق ثقافة التميز المؤسسي.

"القابضة لمياه الشرب" ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

جائزة مصر للتميز والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف يتعاونان لتطوير الأداء

لضمان تقديم خدمات متميزة، لذا تم إطلاق جائزة التميز الداخلى فى مجال خدمة العملاء والخط الساخن، باعتبارهما الخطوط الأمامية للشركة والتى تتعامل مباشرة مع المواطنين، لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

وتعقد إدارة جائزة التميز الحكومى للمرشحين من سفراء تميز الشركة القابضة وشركاتها التابعة، سلسلة من ورشة العمل حول: "كيفية كتابة طلب الترشح على النظام الإلكتروني وتقديم الدعم الفنى" للرد على كافة الاستفسارات المرتبطة بمعايير ومحاور منظومة تقييم الخدمات الحكومية.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع جائزة مصر للتميز الحكومى، عقدت فعاليات تدريب سفراء تميز الجوائز الداخلية على مدار 10 أيام،  عبر 5 ورش عمل موزعة على 3 محطات تدريبية على مستوى الجمهورية وهي القاهرة، الإسكندرية وأسيوط، لنشر وتعزيز ثقافة التميز والعمل على بناء القدرات وتأهيل سفراء التميز لفهم متطلبات ومعايير تقييم الجائزة ومعايير الجودة العالمية لتقديم الخدمات، حيث بلغ عدد المتدربين  196 متدرب من مديري مراكز ومديرى عموم خدمة العملاء والخط الساخن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

هذه قائمة التهم الموجهة له| تشميع وغلق محل جزار المونوريل .. صور

111 ألفا و907 جنيهات.. سر الغرامة الضخمة الموقعة على جزار المونوريل

البنت مشوّهة| قرار عاجل في جريمة كشفت عنها سيدة بـ كوافير بالجيزة

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

موضوعات متعلقة

السداد بالدولار.. تفاصيل طرح أراض استثمارية بأكتوبر الجديدة ومواعيد التنفيذ

مصادرة المعدات | إجراء عاجل من جهاز العاشر ضد صاحب عقار مخالف

المقاولون العرب تدفع بمعداتها للمساعدة فى رفع أنقاض العقار المنهار بالإسكندرية

احذر.. حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2023

التقديم بعد العيد| الإسكان تطرح شقق بالتقسيط في 4 مدن جديدة

استعدادا لعيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمدينة الشروق

توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي لـ 4 مشروعات طاقة متجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي»

تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الأضحي

ترشيحاتنا

رابطة الأندية تعلن مواجهات الجولة 33 و 34 بالدوري الممتاز

لـ عملاء البريد .. حالة واحدة لا يحسب فيها عائد التوفير

وزير الخارجية الأوكراني يطالب الغرب بعدم تكرار خطأ ميركل .. تفاصيل

الكلمات العشر الطيبات في أيام التشريق .. هي اللي باقيالك بعد الوفاة

بيان عاجل من وزير الاقتصاد الفرنسي بشأن أحداث العنف في باريس

باقة 700 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إياك تتجهلها| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ السرطان

بعد الطلاق.. 10 صور تحكي الحب بين غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

زادت لهذا الرقم| الحد الأقصى للسحب من ماكينة ATM.. ولماذا يبحث عنها المواطنون؟

طريقة عمل رغيف السمين البلدي في البيت

فيديو

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ