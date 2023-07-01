القابضة للمياه : فتح باب التسجيل لجائزة التميز الداخلى في خدمة العملاء

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجائزة مصر للتميز الحكومي عن فتح باب التسجيل على الموقع الالكترونى لجائزة التميز الداخلى، لسفراء التميز فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن، وذلك بدء من اليوم السبت ١ يوليو وحتى ٣١ يوليو ٢٠٢٣، وذلك فى إطار استكمال منظومة التميز الداخلية التى أطلقتها الشركة القابضة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الجائزة تهدف إلى تعميق ثقافة التميز المؤسسي.

لضمان تقديم خدمات متميزة، لذا تم إطلاق جائزة التميز الداخلى فى مجال خدمة العملاء والخط الساخن، باعتبارهما الخطوط الأمامية للشركة والتى تتعامل مباشرة مع المواطنين، لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

وتعقد إدارة جائزة التميز الحكومى للمرشحين من سفراء تميز الشركة القابضة وشركاتها التابعة، سلسلة من ورشة العمل حول: "كيفية كتابة طلب الترشح على النظام الإلكتروني وتقديم الدعم الفنى" للرد على كافة الاستفسارات المرتبطة بمعايير ومحاور منظومة تقييم الخدمات الحكومية.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع جائزة مصر للتميز الحكومى، عقدت فعاليات تدريب سفراء تميز الجوائز الداخلية على مدار 10 أيام، عبر 5 ورش عمل موزعة على 3 محطات تدريبية على مستوى الجمهورية وهي القاهرة، الإسكندرية وأسيوط، لنشر وتعزيز ثقافة التميز والعمل على بناء القدرات وتأهيل سفراء التميز لفهم متطلبات ومعايير تقييم الجائزة ومعايير الجودة العالمية لتقديم الخدمات، حيث بلغ عدد المتدربين 196 متدرب من مديري مراكز ومديرى عموم خدمة العملاء والخط الساخن.