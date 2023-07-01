عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور الآلاف.. تامر حسني يحيي أقوى حفلات عيد الأضحى في الأردن

جمهور حفل تامر
جمهور حفل تامر

أحيا النجم تامر حسني حفلا غنائيا ضخما في الأردن علي هامش الاحتفالات بعيد الاضحي وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، في واحدة من أقوي الحفلات بموسم عيد الاضحي. 

قدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "عمري ابتدا، صعبة، عشأنجي" بالإضافة إلي اغنية هرمون السعادة التي طرحها مؤخرا ضمن أحداث فيلمه الجديد "تاج". 

 

ويعرض لتامر حاليا بالسينمات فيلم "تاج" وحقق إيرادات كبيرة بعد عرضه ب ٣ ايام فقط. 

تفاصيل فيلم تاج

ويعتبر فيلم تاج للنجم تامر حسني أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين  في مصر والوطن العربي، فيلم وهو من تأليف وبطولة النجم تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ويشارك تامر بطولة فيلم "تاج" كل من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، والفنانة القديرة هالة فاخر، وساندي.

إيرادات فيلم تاج

وحقق النجم تامر حسني 100 مليون جنيه حصيلة إيراداته الدولية لفيلمه الجديد تاج، المعروض في السينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023. 

وحقق فيلم تاج داخل مصر  10 ملايين جنيه، وخارجها 90 مليون جنيه في يومي العيد بمجموع 100 مليون جنيه وبهذا الرقم يحطم حسني رقم فيلمه الماضي بحبك.

تامر حسني الأردن موسم عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

هذه قائمة التهم الموجهة له| تشميع وغلق محل جزار المونوريل .. صور

البنت مشوّهة| قرار عاجل في جريمة كشفت عنها سيدة بـ كوافير بالجيزة

111 ألفا و907 جنيهات.. سر الغرامة الضخمة الموقعة على جزار المونوريل

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| حفيد الزعيم يعلن خطوبته.. وعمرو سلامة يكشف أخر صورة لمصطفى درويش قبل الرحيل

مش في مسجد الصديق.. تغيير مكان عزاء المخرج إيهاب أبو زيد

بدون أبطال.. طرح البوستر الدعائى الأول لفيلم وش فى وش

ديو إليسا مع سيرين عبد النور وراغب يدعم نجله.. ماذا حدث فى حفلات ثالث أيام العيد

بيت الروبي يسجل 8 ملايين جنيه وتاج يلاحقه فى ثالث أيام عيد الأضحى

20 يوليو.. شارموفرز يحيى حفلا غنائيا فى سموحة وهذه أسعار التذاكر

اليوم.. عرض حفل محمد منير «مشوارى» على MBC مصر بمناسبة عيد الأضحى

لفظت احتلال الإخوان | خالد يوسف يتحدث عن ثورة يونيو .. خاص

ترشيحاتنا

روبوت يتحول إلى قائد أوركسترا في كوريا الجنوبية

صمام الأمان .. القومي للمرأة: وقفنا بالصفوف الأولى في ثورة 30 يونيو

رابطة الأندية تعلن مواجهات الجولة 33 و 34 بالدوري الممتاز

لـ عملاء البريد .. حالة واحدة لا يحسب فيها عائد التوفير

وزير الخارجية الأوكراني يطالب الغرب بعدم تكرار خطأ ميركل .. تفاصيل

الكلمات العشر الطيبات في أيام التشريق .. هي اللي باقيالك بعد الوفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إياك تتجهلها| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ السرطان

بعد الطلاق.. 10 صور تحكي الحب بين غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

زاد لهذا الرقم| الحد الأقصى للسحب من ماكينة ATM.. ولماذا يبحث عنه المواطنون؟

طريقة عمل رغيف السمين البلدي في البيت

فيديو

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ