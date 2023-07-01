بحضور الآلاف.. تامر حسني يحيي أقوى حفلات عيد الأضحى في الأردن

أحيا النجم تامر حسني حفلا غنائيا ضخما في الأردن علي هامش الاحتفالات بعيد الاضحي وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، في واحدة من أقوي الحفلات بموسم عيد الاضحي.

قدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "عمري ابتدا، صعبة، عشأنجي" بالإضافة إلي اغنية هرمون السعادة التي طرحها مؤخرا ضمن أحداث فيلمه الجديد "تاج".

ويعرض لتامر حاليا بالسينمات فيلم "تاج" وحقق إيرادات كبيرة بعد عرضه ب ٣ ايام فقط.

تفاصيل فيلم تاج

ويعتبر فيلم تاج للنجم تامر حسني أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين في مصر والوطن العربي، فيلم وهو من تأليف وبطولة النجم تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ويشارك تامر بطولة فيلم "تاج" كل من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، والفنانة القديرة هالة فاخر، وساندي.

إيرادات فيلم تاج

وحقق النجم تامر حسني 100 مليون جنيه حصيلة إيراداته الدولية لفيلمه الجديد تاج، المعروض في السينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

وحقق فيلم تاج داخل مصر 10 ملايين جنيه، وخارجها 90 مليون جنيه في يومي العيد بمجموع 100 مليون جنيه وبهذا الرقم يحطم حسني رقم فيلمه الماضي بحبك.