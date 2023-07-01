مبعوث البوسنة يلغي قوانين صرب البوسنة التي تتحدى الدولة واتفاق السلام

ألغى مشرف السلام الدولي في البوسنة ، كريستيان شميدت ، يوم السبت قانونين تبناه برلمان صرب البوسنة يتحدى الدستور وشروط اتفاق السلام الذي أنهى حرب الدولة البلقانية في التسعينيات.

كما قام شميدت ، بصفته الممثل الدولي الأعلى في البوسنة لديه سلطات لفرض القوانين وإقالة المسؤولين المعوقين ، بتعديل قانون بحيث يمكن محاكمة أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يهاجمون مؤسسات الدولة جنائياً.

وقال شميت في مؤتمر صحفي في سراييفو 'القرارات الأخيرة التي اتخذتها الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا تنتهك بشكل مباشر النظام الدستوري للبوسنة والهرسك واتفاقية دايتون للسلام.'

وكان شميت يشير الى تصويت نواب في جمهورية الصرب البوسنية على تعليق الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في البوسنة ووقف نشر المراسيم والقوانين التي أصدرها مبعوث السلام في الجريدة الرسمية.

أنهت اتفاقات دايتون للسلام ما يقرب من أربع سنوات من الحرب ، والتي قُتل فيها حوالي 100 ألف شخص ، من خلال تقسيم البوسنة إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي ، جمهورية الصرب التي يسيطر عليها الصرب ، والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات ، المرتبطون بحكومة مركزية ضعيفة.

وكان ميلوراد دوديك ، الرئيس الانفصالي الموالي لروسيا في المنطقة ، والذي انتقد المحكمة منذ فترة طويلة لوجود قضاة أجانب على متنها ، بدأ التصويت بعد أن قررت المحكمة الأسبوع الماضي تغيير القواعد لتكون قادرة على عقد الجلسات واتخاذ قرارات بدون قضاة صرب.

ويقول الصرب إنهم لا يعترفون بشميدت ، الذي تم تعيينه عام 2021 ، كممثل أعلى لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يوافق على تعيينه.

وقال دوديك ، الذي أدانته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتهمة الفساد وعرقلة السلام ، إن 'جمهورية صربسكا لن تقبل قرارًا واحدًا للممثل الأعلى الوهمي'.

قال شميت إن قراراته نافذة المفعول على الفور.

ورحبت السفارة الأمريكية بقرارات شميدت ووافقت على أنه يدافع عن اتفاق دايتون للسلام والدستور الذي يدعم سيادة القانون في البوسنة.

وكتبت السفارة على تويتر 'الولايات المتحدة تدعم سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية وطابعها المتعدد الأعراق وستواصل تحميل الأفراد المنخرطين في سلوك مناهض لدايتون المسؤولية عن أفعالهم'.