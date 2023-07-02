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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الكهرباء: استثمار 36 مليار جنيه شبكات التوزيع في السنوات الماضية.. فيديو

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ مصر كانت تعاني من عجز في الكهرباء قدره 6 آلاف ميجا وات قبل عام 2014، كما أن خطوط نقل الكهرباء التي تغذي المحافظات كانت متهالكة وقليلة العدد، ولكن في فترة بسيطة تمت إضافة 30 ألف ميجا وات، بأكثر مما كان موجودا من قبل، وذلك على مستوى الإنتاج.

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية: "على مستوى شبكات نقل الكهرباء، فقد ضاعفنا الخطوط الهوائية جهد 300 كيلو فولت، وكان لدينا حوالي 3 آلاف كيلو وأصبح لدينا أكثر من 7600 كيلو، ولذلك، أصبح هناك استقرار في محافظات الصعيد والدلتا".

وتابع متحدث الكهرباء: "المحولات العملاقة تمت مضاعفتها بنجو 350%، كان لدينا 10 محطات فقط، وأصبح لدينا 31 محطة، بخلاف شبكات توزيع الكهرباء الذي حدث فيها طفرة كبيرة، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية تم استثمار أو انفاق أكثر من 36 مليار جنيه على شبكات التوزيع".
 

أيمن حمزة وزارة الكهرباء مصر محافظات الصعيد المحولات استثمار

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