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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يضرب المحيط الهادى

صدى البلد

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد،  منطقة تونجا بالمحيط الهادي.


وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي , بأن مركز الزلزال وقع على عمق 31 كيلومترا.


ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب جزيرة جاوة في إندونسيا

وكانت قد أعلنت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG) عن زلزالا قوته 6.4 درجة ضرب قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية  ، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات ولم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

وقالت الوكالة أن الزلزال كان على عمق 25 كيلومترا ، شعر به سكان عدة مدن في منطقة يوجياكارتا وكذلك شرق ووسط جاوة ، أكثر جزر إندونيسيا اكتظاظا بالسكان.

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