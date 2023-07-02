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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اليوم العالمي لسلامة الغذاء.. الاحتفال بالذكرى الستين لإنشاء هيئة الدستور الغذائي

صدى البلد

شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء تحت شعار " الموصفات الغذائية تنقذ الأرواح " وتزامنًا مع هذه الاحتفالات شاركت الهيئة أيضًا في الاحتفال بالذكرى الستين لإنشاء هيئة الدستور الغذائي.

و أكد الدكتور طارق الهوبي أهمية المواصفات الغذائية ومعايير السلامة الصحية، مشيدًا بدور هيئة الدستور الغذائي في دعم صحة المستهلك وضمان التجارة العادلة على المستوى العالمي.

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وقال الهوبي إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تهدف من خلال مشاركتها لهذا الاحتفال التأكيد على حرص جمهورية مصر العربية على الإلتزام بالمواصفات الدولية لسلامة الغذاء، وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء، وذلك بتطبيق المبادئ العامة والخطوط التوجيهية التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي، مشيرًا إلى رؤية مصر 2030 التي تستهدف ضمان الأمن الغذائي وضمان وصول الغذاء الآمن إلى جميع فئات المستهلكين، وكذلك اعتماد التدابير اللازمة لضمان تطبيق نظم سلامة وجودة الغذاء في جميع مراحل السلسلة الغذائية.

وأوضح أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وضعت خطتها الاستراتيجية 2023 – 2026 بالاتساق مع شعار اليوم العالمي لسلامة الغذاء لعام 2023 " المواصفات الغذائية تنقذ الأرواح " حيث تشمل تطوير الأحكام الرقابية الخاصة بالغذاء الصادرة عن الهيئة، ووضع خطوط توجيهية تتناسب مع المنشآت الغذائية صغيرة ومتوسطة الحجم من أجل تحسين الممارسات المتعلقة بسلامة الغذاء، إضافة إلى تنظيم حملات لرفع درجة الوعى العام بسلامة الغذاء لدى منتجي ومستهلكي الغذاء.

ولفت رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الهيئة بصدد الإعداد لعقد الاجتماع الأول لمنتدى الهيئات المعنية بالغذاء وذلك بمبادرة من الهيئة بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمقرر عقده في أكتوبر 2023 ليكون هذا المنتدى بمثابة منصة عمل تهدف إلى صياغة خطة عمل من خلال المبادرات المشتركة بين قيادات الهيئات المعنية بالرقابة على سلامة الغذاء في أفريقيا للمساهمة في خلق مسار باتجاه التوافق والاتساق الرقابي الخاص بالغذاء في أفريقيا.

 وأشار الهوبي إلى حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التنسيق الدائم والتعاون المستمر مع الجهات ذات الصلة بالدستور الغذائي، وذلك بهدف الحفاظ على صحة المستهلك وضمان سلامته، من خلال حصوله على غذاء سليم وآمن وذو جودة عالية .

وفي ختام كلمته أكد الهوبي تقدير الهيئة للجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الدستور الغذائي، وكذا حرصها على الالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها هيئة الدستور الغذائي، معربًا عن أمله في استمرار التعاون المثمر بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدستور الغذائي بما يحقق المصلحة العامة على المستويين الإقليمي والعالمي.

 

 

الهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم العالمي لسلامة الغذاء هيئة الدستور الغذائي

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