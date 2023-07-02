مستقبله في خطر.. شوبير يحسم الجدل حول توقيع إمام عاشور لـ الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة توقيع إمام عاشور، لاعب فريق ميتيلاند الدنماركي على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الأهلي لم يتفاوض إطلاقا مع إمام عاشور، لكن العكس اللاعب يريد العودة للدوي المصري سواء بالانضمام للأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، ليس لديه أي مشكلة".

وأضاف:"هل بيراميدز فتح مفاوضات مع إمام عاشور؟ الإجابة لا، بالنسبة للزمالك صرح مسؤول كبير بأن النادي لن يفاوض أحد لكنه لن يغلق الباب في وجه أي لاعب للعودة".

وتابع:" إمام عاشور في مشكلة كبيرة جدا مع ناديه، اللاعب لا يريد العودة إلى ميتيلاند، والنادي أرسل له أكثر من إنذار، واللاعب لم يتأقلم بسبب اختلاف اللغة ".

مستقبله في خطر

واختتم:" أنصح إمام عاشور بالعودة إلى ناديه والتغلب على الصعب، حتى يأتي له عرضا جيدا من الدوري المصري أو عرض أجنبي أخر".

وأضاف:" مستقبل إمام عاشور في خطر، أتمنى ألا يسقط في نفس خطأ عمرو زكي اللي كسر الدنيا مع ويجان الإنجليزي ثم خسرنا بعدها اللاعب".