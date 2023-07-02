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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مستقبله في خطر.. شوبير يحسم الجدل حول توقيع إمام عاشور لـ الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة توقيع إمام عاشور، لاعب فريق ميتيلاند الدنماركي على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الأهلي لم يتفاوض إطلاقا مع إمام عاشور، لكن العكس اللاعب يريد العودة للدوي المصري سواء بالانضمام للأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، ليس لديه أي مشكلة".

وأضاف:"هل بيراميدز فتح مفاوضات مع إمام عاشور؟ الإجابة لا، بالنسبة للزمالك صرح مسؤول كبير بأن النادي لن يفاوض أحد لكنه لن يغلق الباب في وجه أي لاعب للعودة".

وتابع:" إمام عاشور في مشكلة كبيرة جدا مع ناديه، اللاعب لا يريد العودة إلى ميتيلاند، والنادي أرسل له أكثر من إنذار، واللاعب لم يتأقلم بسبب اختلاف اللغة ".

مستقبله في خطر

واختتم:" أنصح إمام عاشور بالعودة إلى ناديه والتغلب على الصعب، حتى يأتي له عرضا جيدا من الدوري المصري أو عرض أجنبي أخر".

وأضاف:" مستقبل إمام عاشور في خطر، أتمنى ألا يسقط في نفس خطأ عمرو زكي اللي كسر الدنيا مع ويجان الإنجليزي ثم خسرنا بعدها اللاعب".

امام عاشور الأهلى ميتيلاند شوبير الزمالك بيراميدز

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