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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بهذا الإجراء| الأرجنتين تبدأ التمرد على الدولار الأمريكي.. تفاصيل

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

خصص برنامح غرفة الأخبار، المذاع عبر قناة العربية، مساء اليوم الأحد، فقرة للحديث عن أزمة الدولار الأمريكي، حمل عنوان "الأرجنتين تسدد جزءا من ديونها باليوان.. فعل هى بداية التمرد على الدولار الأمريكي؟".

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رسميا.. سعر الدولار الآن في السوق المصري

وأبرزت الفقرة، أنه سددت الأرجنتين مبلغ 2.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني؛ نظراً لنقص الدولار الأميركي، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد ونشرته وكالة الأنباء الفرنسية يوم السبت.

من جانبها أكدت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك ، في بيان أن «سلطات الأرجنتين تفي بالمتطلبات المالية تجاه الصندوق».

 

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