أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. البابا تواضروس يعود إلى المقر البابوي

أخبار مصر.. وصل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى المقر البابوي بـ الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم، قادمًا من مقره بمنطقة كنج مريوط في الإسكندرية، بعد تعافيه من التهاب العصب السابع الذي تعرض له قداسته منذ نحو شهر .. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



عاجل.. البابا تواضروس يتعافى من إصابته بالعصب السابع ويعود لمقره في القاهرة

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم، قادمًا من مقره بمنطقة كنج مريوط في الإسكندرية، بعد تعافيه من التهاب العصب السابع الذي تعرض له قداسته منذ نحو شهر

انفوجراف .. كل ما تريد معرفته عن وقود الطيران المستدام

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان وقود الطيران المستدام.

"الرجولة مسؤولية والتزام".. مؤتمر لجنة الأسرة بالمجمع المقدس

أقامت لجنة "خدمة الأسرة رجال" المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس، المؤتمر الأول للآباء كهنة إيبارشيات الوجه القبلي وخُدام الأسرة بها، تحت عنوان "الرجولة مسؤولية والتزام"

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الزراعة تستقبل 67 استفسارا و37 شكوى في سادس أيام الإجازة

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال المتابعة والتواصل المستمر، في اليوم السادس من الإجازة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

تحذير عاجل من الصحة بشأن السجائر الإلكترونية

جددت وزارة الصحة والسكان تحذيرها من أضرار التدخين بكافة أشكاله من خلال منشور توعوي لها عبر الصفحة الرسمية علي فيس بوك.

تفاصيل تعرض البلوجر آية مكرم للسرقة والخطف

أعلن البلوجر آية مكرم، تعرضها للسرقة من قطاع طرق علي طريق الضيعه عبر حسابها الشخصي انستجرام .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



قبل إغلاق موعد التقدم| إليك شروط وظائف القطار الكهربائي الخفيف 2023 والأوراق المطلوبة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة و تشغيل المترو عن حاجتها لشغل وظائف جديد بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

خلال العيد.. القباج: جارٍ متابعة العطل بالتطبيق الإلكتروني لتسجيل السيدات ذوات الإعاقة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن التطبيق الإلكتروني الذي يهدف إلى تسجيل السيدات ذوات الإعاقة بعد إطلاقه قد حدث به عطل فني أثناء فترة العيد

الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الإثنين طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

تقديم 71 ألفًا و252 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية في جميع المحافظات.. تفاصيل حملة 100 صحة

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها أمس، في جميع محافظات الجمهورية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مصر للطيران تسير 14 رحلة اليوم لإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة

تسير مصر للطيران، اليوم الأحد، 14 رحلة جوية إلى المملكة العربية السعودية، لاعادة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، ضمن جسرها الجوي لعودة الحجاج.

الري: توفير أراض بمساحة 248 ألف متر مربع لإقامة 149مشروعا خدميا

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من الاستاذ الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، وموقف تدبير قطع أراضى من منافع الرى لتنفيذ مشروعات خدمية عليها .

وزير النقل: وصول 15 عربة قطار مكيفة من المجر إلى ميناء الإسكندرية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 15 عربة درجة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر ليصل اجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة

وزارة الهجرة تتوصل للمفقودين خلال مناسك الحج

أعلنت وزارة الدولة لـ الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، تلقي عدد من الاستغاثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام الشكاوى بالوزارة، لعدد من الأسر ممن فقدوا ذويهم خلال أدائهم مناسك الحج، مشيرة إلى أنه تم التعرف على أماكن وجود المفقودين، وتبين أنه قد وافتهم المنية بالأراضي المقدسة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



30 يونيو حققت الحلم النووي.. مشروع الضبعة يرسم ملامحه على أرض الواقع

حققت ثورة 30 يونيو حلما ظل حبيسا لسنوات تعدت الستين بفضل الإرادة السياسية التى أخذت على عاتقها المضى قدما فى مشروع المفاعل النووى المصرى والذى توقف لظروف سياسية أيضا.

افتتاح كنيسة "الأنبا موسى" في الفيوم

صلى نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم، قداس افتتاح كنيسة القديس القوي الأنبا موسى بمدينة الفيوم الجديدة، شارك نيافته صلوات القداس الذي تلاه نيافة الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر

سد النهضة بين التهوين والتهويل.. نصر علام يوضح كيفية تقليل أضراره

رد محمد نصر الدين علام وزير الري السابق، على محاولات التهوين من تأثير سد النهضة الإثيوبي على مصر، وأحيانا التهويل من جانب البعض في الداخل والخارج.