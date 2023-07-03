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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن نقل 700 ألف طفل أوكراني إلى أراضيها

روسيا
روسيا

أعلن رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، مجلس الشيوخ، جريجوري كاراسين عن نقل روسيا نحو 700 ألف طفل من مناطق الصراع في أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.

وكتب كاراسين في قناتة على تيليجرام "في السنوات الأخيرة وجد سبعة آلاف طفل ملاذا معنا، هربا من القصف في مناطق الصراع في أوكرانيا‭‭‭"‬‬‬.

وتقول موسكو إن برنامجها المتمثل في جلب أطفال من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية يهدف إلى حماية الأيتام والأطفال الذين‭‭‭ ‬‬‬أصبحوا وحيدين في مناطق الصراع ولا يجدون من يرعاهم.

لكن أوكرانيا تقول إن الكثير من الأطفال جرى ترحيلهم بشكل غير قانوني، وتقول الولايات المتحدة إن آلاف الأطفال أجبروا على ترك منازلهم.

 

الصراع في أوكرانيا الولايات المتحدة

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