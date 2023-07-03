عيار 21 يتراجع بشدة .. أسعار الذهب تواصل الانخفاض .. تفاصيل

يرغب عدد كبير جدا من المواطنين، معرفة أسعار الذهب في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمعدن الأصفر، والمقارنة بأسعار السوق، للشراء بأرخص الأسعار، وتجنب جشع التجار.

ويقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، للتعاملات المسائية في مصر، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، والتي انخفض بها المعدن الأصفر بشكل ملحوظ، والتي يبحث عنها المواطنين الراغبين في شراء الذهب.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,526 شراء 2,549 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,315 شراء 2,336 جنيها.

عيار 21 بيع 2,210 شراء 2,230 جنيهات.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,894 شراء 1,911 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,473 شراء 1,487 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,263 شراء 1,274 جنيها.

الاونصة بيع 78,550 شراء 79,261 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,680 شراء 17,840 جنيه.

الكيلو بيع 2,525,714 شراء 2,548,571 جنيه.

جنيه.

ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، و يدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج.