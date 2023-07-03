أسعار الذهب والدولار والدواجن.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الدواجن وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر 3-7-2023 في التراجع ، بعد انقضاء أيام العيد والتي شهدت ارتفاع سعرالمعدن إلى مستويات كبيرة نتيجة نشاط حركة الشراء خلال أيام العيد..

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين، بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك 2023، إذ تراجعت أسعار الحديد بنحو يقترب من 2500 جنيه في الطن،..

يهتم الكثير بالبحث عن سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك 3-7-2023، مقابل الجنيه المصري، والذي شهد ثباتا لم يحدث منذ شهور في السعر الرسمي لمدة تقترب من 4 شهور تحديدا، بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأخير.

يهتم الكثير بالبحص عن أرقام الطوارئ، خاصة في حالات الأزمات ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع “صدى البلد” ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

يهتم الكثير بالبحث عن حالة الطقس اليوم الاثنين من هيئة الأرصاد الجوية ، وكذلك حالة الطقس اليوم على القاهرة ، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الملحوظ.

يهتم الكثير بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

يبحث الكثير عن أسعار الدواجن اليوم الاثنين، خاصة بعدما ارتفعت خلال الفترة السابقة لتسجل نحو 80 جنيها في بعض المناطق، لتسجل الدواجن اليوم بدءا من 55 جنيها في بعض المحلات لنوع الأمهات و69 جنيها للتسمين.