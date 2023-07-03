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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار والدواجن.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الدواجن وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد ومفاجأة في سعر عيار21 الآن

استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر 3-7-2023 في التراجع ، بعد انقضاء أيام العيد والتي شهدت ارتفاع سعرالمعدن إلى مستويات كبيرة نتيجة نشاط حركة الشراء خلال أيام العيد..

 

الحديد يتراجع 2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين، بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك 2023، إذ تراجعت أسعار الحديد بنحو يقترب من 2500 جنيه في الطن،..

 

قرب على 4 شهور.. مفاجأة سارة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

يهتم الكثير بالبحث عن سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك 3-7-2023، مقابل الجنيه المصري، والذي شهد ثباتا لم يحدث منذ شهور في السعر الرسمي لمدة تقترب من 4 شهور تحديدا، بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأخير.

 

أرقام تهمك في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يهتم الكثير بالبحص عن أرقام الطوارئ، خاصة في حالات الأزمات ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع “صدى البلد” ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

 

هجمة حارة والأرصاد تحذر|ارتفاع ملحوظ في الحرارة والرطوبة.. والعظمى تصل 42 درجة

يهتم الكثير بالبحث عن حالة الطقس اليوم الاثنين من هيئة الأرصاد الجوية ، وكذلك حالة الطقس اليوم على القاهرة ، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الملحوظ.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3-7-2023 في القاهرة والمحافظات

يهتم الكثير بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

 

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

يبحث الكثير عن أسعار الدواجن اليوم الاثنين، خاصة بعدما ارتفعت خلال الفترة السابقة لتسجل نحو 80 جنيها في بعض المناطق، لتسجل الدواجن اليوم بدءا من 55 جنيها في بعض المحلات لنوع الأمهات و69 جنيها للتسمين.

اسعار والدولار مواقيت الصلاة أرقام الطوارئ حالة الطقس الدواجن نشرة خدمات صدى البلد

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