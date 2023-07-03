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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التموين: جولة تفقدية على الأسواق والمحلات التجارية بسيناء

عرض الخضروات في الأسواق
عرض الخضروات في الأسواق بسيناء

تفقدت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ، انتظام العمل بالمخابز،  ومحطات الوقود ،والأسواق ، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين واللواء  الدكتور  محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

 

سير العمل :

 

حيث أجرت مدير عام التموين جولة تفقدية ،تم خلالها  متابعة سير العمل بالمخابز ومحطات الوقود، والتأكيد على مدى توافر السلع الغذائية والتموينية ، واللحوم والخضروات ، بالأسواق. وقد تلاحظ توافر جميع السلع الغذائية ومعلن عن أسعارها ولم ترد أى شكاوى من  خلال غرفة عمليات المديرية. 

وأكدت رسلان على قيام الرقابة التموينية بتنفيذ حملات مشتركة مع مديريات الصحة والطب البيطري للمرور على المحلات والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة، مع تحرير محاضر للمخالفين.

 

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سيناء الاسواق جولة تفقدية السلع

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