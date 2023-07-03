بسبب أحمد حجازي | قلب دفاع الأهلي يدخل على رادار اتحاد جدة

قال تقرير صحفي سعودي، إن محمد عبد المنعم قلب دفاع الأهلي، ضمن قائمة اهتمامات البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة، لتعويض غياب أحمد حجازي عن الملاعب بداعي الإصابة.

وبحسب صحيفة "سبورت" السعودية، فإن نادي اتحاد جدة يدرس التعاقد مع اللاعب الذي قدم عروض رائعة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الماضية كما سجل هدف فوز ناديه الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وأكدت أن الاتحاد يفكر في التعاقد مع عبدالمنعم لمدة موسم على سبيل الإعارة لتعويض غياب أحمد حجازي عن الملاعب في الفترة القادمة بداعي إصابته في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وأوضحت أن خيار التفكير في ضم محمد عبد المنعم، نال استحسان المصري حجازي الذي أكد أن اللاعب واحدا من أبرز قلوب الدفاع في الكرة الإفريقية في الوقت الحالي.