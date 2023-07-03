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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شركة إنتاج .. نسرين طافش تعلن سبب اعتزالها الغناء

نسرين طافش
نسرين طافش

كشفت الفنانة نسرين طافش عن السبب وراء ابتعادها عن الغناء منذ فترة، مؤكدة على أن تقديم الأغاني يحتاج إلى شركة إنتاج كبيرة وأموال أكثر.

وأضافت نسرين خلال حلولها ضيفة على برنامج The Insider بالعربي أنها قررت الابتعاد عن الغناء والتركيز على التمثيل فقط خلال الفترة القادمة.

وتابعت طافش أنها تولت مهمة الإنتاج لنفسها فى العديد من الأغانيات وتسببت هذه المهمة فى إفلاسها لكون الأغاني تحتاج مصاريف كثيرة وعائدها ليس بالشكل الذى يعوض هذه المصاريف.

وأضافت طافش أن تنتظر خلال هذه الفترة عرض فيلمها الجديد فى القلب مع الفنان خالد سليم، مشيرة أن الفيلم يتم عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية وليس فى السينمات.
 

نسرين طافش تعود لزوجها 

وعادت الفنانة نسرين طافش إلى زوجها شريف شرقاوى بعد انفصال دام لمدة 6 شهور وهو ما اعلنته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام. 

وقامت الفنانة نسرين طافش بنشر مجموعه من الصور تجمعها بزوجها فى أحدث ظهور لهم و تألقت بإطلالة جريئة كشفت عن جمالها و إناقتها.

كما نشر الشرقاوي صورة رومانسية جمعته بزوجته الفنانة نسرين طافش بموقع إنستجرام وعلق قائلا: "الحب الأبدي الأول والاخير".

 

أخر أفلام نسرين طافش 

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك في بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، “ويزو”، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

نسرين طافش الفنانة نسرين طافش في القلب الفنان خالد سليم

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