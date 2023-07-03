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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: روبيرتو فيرمينو لاعبًا لـ الأهلي السعودي

فيرمينو
فيرمينو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق، سيصبح لاعبًا لنادي أهلي جدة السعودي، بدءًا من الموسم المقبل.

وغادر فيرمينو فريق ليفربول، بعد نهاية عقده بنهاية شهر يونيو المنقضي.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فإنه تم إنهاء كافة الأمور الخاصة بالعقد، حيث سيصبح فيرمينو لاعبًا جديدًا لـ أهلي جدة.

وأوضح التقرير أن فيرمينو اجتاز الفحص الطبي بنجاح، وسيتم إعلانه لاعبًا جديدًا لـ الأهلي السعودي قريبًا.

يُذكر أن الأهلي السعودي كان قد تعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

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