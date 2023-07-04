تركيا تدين بشدة تصعيدات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة تصعيدات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، والتي استشهد على أثرها 10 فلسطينين، وأصيب 100، بينهم 20 حالة خطيرة.

وعبرت الخارجية التركية عن قلقها البالغ من أن يؤدي التوتر في المنطقة إلى إطلاق دوامة جديدة من العنف.

وجددت الوزارة دعوتها الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هذه العمليات.

وقصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة أمس، الاثنين، في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما، ما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين على الأقل، واشترك مئات الجنود في معارك متفرقة بالأسلحة النارية استمرت حتى المساء.

وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات على مدار اليوم مع استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين من كتائب جنين المكونة من جماعات مسلحة متمركزة في مخيم اللاجئين المكتظ بالمدينة.

وقال مسئول فلسطيني إن نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العملية الإسرائيلية.

وفي المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر بإخلاء مخيم جنين، وشهدت المدينة تحركات لدبابات وآليات ثقيلة إسرائيلية في محيطها وبعضها تقدم نحو وسط المدينة.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى تدخل دولي لوقف تهجير المدنيين من منازلهم في مخيم جنين.