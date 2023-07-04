عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: أصبحنا مقبرة للفيروسات

قال مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مصر نجحت في القضاء على فيروس “سي”، وعليه نحن أصبحنا مقبرة للفيروسات، متابعا: “مبادرة 100 يوم صحة، لديها 500 قافلة، و5 آلاف وحدة رعاية صحية، تتواجد داخل 700 مستشفى”.

وأضاف مجدي بدران، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن المبادرة تسعى إلى الكشف والتشخيص المبكر للأورام السرطانية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار.

وشدد على أن المبادرات الصحية تشمل كل الفئات، من أجل القضاء على الأمراض المزمنة، والتي تمثل آفة للوطن.