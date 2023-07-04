أعمل إيه عشان ربنا يزود رزقي؟ عليك بـ6 أمور

أعمل إيه عشان ربنا يزود رزقي؟ قسم الله تعالى الرزق بين عباده بالعدل والحكمة، فالرزق لا يقتصر على المال فقط وإنما يأتي بأشكال عدّة، فمنها سعة الرزق، الزوج الصالح، وهناك من له عائلة محبة وعلاقات طيبة، وقد جعل الله تعالى السعي سببًا للرزق، لقوله: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ).

دعاء الرزق

" اللهم اقض حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب"

أعمل إيه عشان ربنا يزود رزقي؟

1- التوكل على الله

أفضل ما يفعله العبد لجلب الرزق هو التوكل على الله تعالى لأنه هو الرزاق، ففي التوكل قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أنَّكم توَكَّلتم على اللهِ حقَّ توَكُّلِهِ، لرزقَكم كما يرزقُ الطَّيرَ، تغدو خماصًا، وتروحُ بطانًا» (صحيح ابن ماجه].

2- الاستغفار

3- الصدقة تزيد فى الرزق

4- صلة الرحم

5- إتقان العمل

6- أداء الصلوات فى البيت تزيد فى الرزق

فالفرض فى المسجد وبقية الصلوات تؤدى فى البيت لقوله تعالى {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى}.

رزقي ضيق هل ربنا غضبان عليا؟

أجاب الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، عن سؤال ورد إليه مضمونه: "رزقي ضيق هل ربنا غضبان عليا؟".

ليرد “أبو عمر”، قائلاً: “يشتكي البعض من ضيق مرتبه وأنه لا يكفي مطالب حياته وأسرته ويبدأ يتذمر وينظر لغيره، ويظن أن ضيق المرتب غضب من الله وعدم محبة، والحقيقة ليست كذلك فضيق المرتب أو الرزق ليس غضباً من الله تعالى”.

وأوضح أنه ليس كل من أعطاه الله عز وجل أمرا من أمور الدنيا ووسع له فيها دليل على أنها محبة من الله، كما أنه ليس من ضيق الله عليه شيء ومنع عنه شيء يرغبه ويحبه دليل على ان الله عز وجل لا يحبه، فالحياة ليست كذلك، ففي سورة الفجر يقول الله تعالى {فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ}.

وتابع قائلاً: "لا تحسبوا ضيق المرتب غضباً فكم من رجل ضيق الله عليه وهو من أحباب الله، وكم من رجل أعطاه الله وفتح عليه وهو بعيد عن الله تعالى".

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».