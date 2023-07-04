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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديانا حداد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في الإمارات وتستعد لعمل جديد

صدى البلد

أحيت برنسيسة الغناء العربي ديانا حداد حفل زفاف في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في أبو ظبي.

ديانا التي قدمت عددا من الأغاني الشهيرة للزفاف والتي خطفت بها الحاضرين، أبهرتهم أيضا بإطلالتها الساحرة، حيث ارتدت فستان أزرق طويل بدون أكمام ، إضافة إلى المجوهرات الخاطفة التي ارتدتها باللون الفضي والأزرق.

وحرصت المطربة الكبيرة على أن تشارك جمهورها أجواء الحفل من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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بالصور.. ديانا حداد في جلسة تصوير وسط أحضان الطبيعة


وكانت قد حرصت برنسيسة الغناء العربي ديانا حداد على قضاء عطلتها الصيفية في تايلاند  والتنقل بين أكثر من مدينة وزيارة أكثر من محمية.

وخلال أيامها الأولى هناك ذهبت الي محمية خاصة بالفيلة لتستمتع بالطبيعة وقامت بملاعبة الفيلة، ولكن ارعبوها وفي رد فعل غير متوقع منها هربت وتركتهم.

 

وعلى الرغم من ذلك حرصت على أن تلتقط عددا من الصور معهم لتوثيق تلك الرحلة الممتعة.

ومن المقرر ان ستستكمل "ديانا" الاجازه الصيفيه بين أمريكا وأوروبا.

وبعد تلك النجاحات الكبيرة التي حققتها برنسيسة الغناء العربي وتصدر أغنيتها يمك مزاجى تريند يوتيوب واقترابها من الـ٢ مليون مشاهدة، تستعد ديانا لأن تقدم مفاجأة جديدة لجمهورها في الوطن العربي 

يمك مزاجي  من كلمات الشاعر فراس الحبيب، وألحان على صابر، في تعاون جديد يجمعها معه بعد سلسلة النجاحات التى قدماها معا فى الفترة الأخيرة. يذكر أن الفنانة ستصرح بعمل غنائي جديد قريبا.

اجازة الصيف الإجازة الصيفية الامارات العربيه المتحده المطربة الكبيرة ديانا حداد

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