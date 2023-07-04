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رئيس التحرير
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جامعة حلوان: فصول للقضاء على الأمية بمشاركة الطلاب طوال الإجازة الصيفية.. قنديل : أحد أهداف التنمية المستدامة

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • رئيس جامعة حلوان : القضاء على الامية من متطلبات التنمية و نشجع الطلاب على المشاركة بذالك 
  • نائب رئيس جامعة حلوان : نسعي للقضاء على قضية الامية بالمناطق المحيطة 
  • جامعة حلوان : مخاطبة كافة الكليات لدعوة الطلاب للمشاركة بمشروع محو الامية 

 

أعلنت جامعة حلوان عن إعدادها خطة مستقبلية لتوسيع مشاركتها بالمشروع القومي لمحو الأمية تتضمن تنظيم العديد من فصول محو الأمية و الندوات التوعوية داخل كليات الجامعة و المناطق المحيطة بها ، و ذالك سعيا لتحقيق التنمية ،  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل  رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان والدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا  ، وذلك حرصا من الجامعة على المشاركة بالمشروع القومي للقضاء على الأمية و تحقيقا للتنمية المجتمعية .

 

وصرح  الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ان الاهتمام بهذه المبادرة لاهميتها حيث انها قضية  تشغل المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد وتنمية المجتمع، كما أن تحرير المواطنين من الأمية يساعد على تنمية قدرات الطلاب الشخصية ويحقق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع،و  يساعد على مواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والرقمية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار .


وكشف الدكتور وليد  السروجي نائب رئيس جامعة حلوان أن مشاركة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية يأتي على رأس أولويات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لما لهذه القضية من مخاطر حقيقية على مجالات التنمية المستدامة في المجتمع، الأمر الذي يدعو إلى تشجيع وتحفيز الطلاب والطالبات نحو الالتحاق بهذا المشروع من خلال المشاركة في القوافل المجمعة التي تتم بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار  تحقيقا للمهمة القومية والوطنية للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية ومن خلال الفصول التي يقومون بتسجيلها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار  بموجب بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة .  

و تابع نائب رئيس جامعة حلوان ان الجامعة قد بدأت بتنفيذ العديد من الانشطة الخاصة بمشروع محو الامية خلال الاجازة الصيفية ، و تابع ان الجامعة تسعي من خلال مشاركتها بهذه القضية بتحقيق اهداف التنمية و العمل على انهاء قضية الامية،  من خلال كلياتها المشاركة في المشروع  بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المعنية للقضاء على هذه المشكلة والحد من آثارها على المجتمع  .

وأوضح المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان، أنه تم مخاطبة جميع الكليات بالمشاركة في المشروع والتواصل واستقبال استفسارات الطلاب والعمل على تذليل ما قد يواجههم من صعوبات عند الالتحاق بالمشروع من خلال اتخاذ الإجراءات المؤسسية اللازمة أولًا بأول دون كلل.

وأكد الدكتور احمد عبد الرشيد المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان، أنه تم التنسيق مع فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار بشأن إجراءات فصول محو الأمية الخاصة طوال اجازة نهاية العام الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع بموجب بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقد نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان، في تحقيق إنجاز جديد، يضاف لإنجازات المشروع القومي لمحو الأمية، في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وطبقاً للتقرير الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب وطالبات جامعة حلوان من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بدورة يناير 2023 عدد (1090 ) مواطن ومواطنة.

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