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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز اللغات بجامعة حلوان يبدأ حجز دورات تدريبية لخريجي الآداب والتربية.. تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، فتح باب الحجز فى دورة اللغة العربية لخريجى كليات الآداب والتربية (لتعلم مهارات وآليات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) وقد بدء الحجز للبرنامج التدريبي اعتبارًا من أول يوليو و تبدأ الدورة فور اكتمال العدد .

وأوضحت إدارة مركز اللغات بكلية الآداب أن هذا البرنامج  يأتي انطلاقا من سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة والتى يقدمها المركز، والتى تنمى مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.

وتابعت إدارة المركز أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة حلوان فى التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية، وأن الدورات التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهاراته، وستكون مدة الدورة التدريبية 24 ساعة، وسيتم تقديمها بواسطة المحاضر الدكتور عصام محمود.

و تساهم هذه الدورات التدريبية فى تطوير مهارات المشتركين، كما أنها تساهم فى تشكيل وعى الطلاب وتنمية مهاراتهم وتساعد على صقل مواهبهم في مختلف المجالات.

جدير بالذكر ان طلاب شعبة العلاقات العامة والإعلام بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان قدموا 4 مشروعات خلال فعاليات حفل التخرج التي أقيمت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام، وعقدت فعاليات مشاريع التخرج بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

وشملت المشاريع حملة أثر وهي حملة إعلامية لتوعية  الجمهور المصري بتغيير سلوكياته لتصبح أكثر استدامة وصداقة للبيئة من خلال تعريفه بالتنمية المستدامة وأهدافها، والترويج للسلوكيات المرتبطة بها وتعريفه بمدي أهميتها وضرورة تبنيها في ظل ما يطرأ علي العالم من مستجدات وتغيرات مناخية وبيئية.

آداب جامعة حلوان الآداب والتربية مركز اللغات Jobs Education

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