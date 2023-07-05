عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل عجينة "الفلافل اللبنانية" في البيت

صدى البلد

 

تسعى أغلب السيدات عمل الأكلات في المنزل متجنبه الأكلات الجاهزة حتى لو كانت الأكلة للفطور أو العشاء مثل: "الطعمية" بالمصري "فلافل"باللبناني  بالرغم اختلاف المكونات؛ ولكنه يعتبر الفطور المحبب لدى الكثيرين ؛ لذا قدمت  لكم الشيف "رنوش" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل عجينة  "الفلافل اللبنانية" في البيت يمكنك تخزينها في وقت الحاجة للفطور أو العشاء.

مكونات عجينة "الفلافل اللبنانية"

نصف كيلو حمص

ربع كيلو فول مجروش

2 حزمة كزبرة خضرة ( يمكن إضافة  المزيد حسب الرغبة)

2 بصلة متوسطة الحجم

4 فصوص ثوم

خطوة بخطوة تحضير"عجينة الفلافل اللبنانية"

-انقعي الحمص، والفول المجروش في الماء قبلها بيوم من الليل للصبح.

-صفي الحمص والفول من الماء تمامًا قبل فرمهم.

-اخلطي جميع المكونات، و افرميهم  في مفرمة اللحمة  أو ماكينة الكبة ( في حالة فرمهم في المفرمة افرميها وشين مرتين، في حالة استخدام ماكينة الكبة افرميهم حتى يصبح العجين ناعم) .

- بعد الفرم، وخلط جميع المكونات جيدًا، قومي بتقسيم العجينة حسب الكمية المرادة، ثم ابدئي بتعبئتها في أكياس السندويتشات في الفريزر.

*عند القلي اتبعي المكونات..والخطوات التالية*

* مكونات القلي *

ملح (حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة كمون

رشة فلفل أسود

رشة كاري

رشة بيكنج بودر

رشة بيكربونات الصوديوم

* خطوات القلي *

1-اخلطي جميع المكونات على العجينة.

2-اتركيها لمدة ربع ساعة.

3-قرصِ العجينة باليد أو بالماكينة المخصصة للفلافل.

4-اقليها في زيت غزير، مع التقليب المستمر حتى تنضج.

" يفضل تزيين الطبق بالخس وأوراق النعناع قدميها مع الطحينة، والمخلل الخيار والملفوف والبندورة المقطعة،  أو في ساندويتشات بالعيش اللبناني 

الفلافل اللبنانية الفلافل اللبنانية فصوص ثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

17 جنيها دفعة واحدة.. تحريك أسعار السجائر وأقل علبة بـ 15 رسميا

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

بصورة مختلفة|أول تعليق من ميدو عن أزمة مرتضى منصور ونجم الزمالك

رسميا.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

موضوعات متعلقة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بنطلون شفاف.. دينا داش تطمئن الجمهور على حملها في الشهور الأخيرة

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

بفستان أسطوري.. 15 صورة من حفل زفاف شقيقة فتحي عبدالوهاب

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

أهمها التوت.. تعرف على الأطعمة التي تخفض ضغط الدم

ترشيحاتنا

من نام عن صلاة الفجر هل يصلي السنة؟.. 10 أسرار ينبغي معرفتها

واشنطن جلبت العار.. سفير روسيا يعلق على زيارة آزوف الأوكرانية إلى الكونجرس

مدرب كبير.. نجم الزمالك السابق يشيد بـ أوسوريو

هل يشترط ترديد الذكر في الركوع والسجود 3 مرات.. الإفتاء توضح

بعد انخفاضها في العيد.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-7-2023

مزاد سيارات جديد 12 يوليو بمصر .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجينة "الفلافل اللبنانية" في البيت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القهوة الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الليمون؟

ارتدت فستان زفاف أبيض.. لماذا تزوج رئيس بلدية بالمكسيك من أنثى التمساح؟

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ