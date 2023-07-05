تسعى أغلب السيدات عمل الأكلات في المنزل متجنبه الأكلات الجاهزة حتى لو كانت الأكلة للفطور أو العشاء مثل: "الطعمية" بالمصري "فلافل"باللبناني بالرغم اختلاف المكونات؛ ولكنه يعتبر الفطور المحبب لدى الكثيرين ؛ لذا قدمت لكم الشيف "رنوش" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل عجينة "الفلافل اللبنانية" في البيت يمكنك تخزينها في وقت الحاجة للفطور أو العشاء.

مكونات عجينة "الفلافل اللبنانية"

نصف كيلو حمص

ربع كيلو فول مجروش

2 حزمة كزبرة خضرة ( يمكن إضافة المزيد حسب الرغبة)

2 بصلة متوسطة الحجم

4 فصوص ثوم

خطوة بخطوة تحضير"عجينة الفلافل اللبنانية"

-انقعي الحمص، والفول المجروش في الماء قبلها بيوم من الليل للصبح.

-صفي الحمص والفول من الماء تمامًا قبل فرمهم.

-اخلطي جميع المكونات، و افرميهم في مفرمة اللحمة أو ماكينة الكبة ( في حالة فرمهم في المفرمة افرميها وشين مرتين، في حالة استخدام ماكينة الكبة افرميهم حتى يصبح العجين ناعم) .

- بعد الفرم، وخلط جميع المكونات جيدًا، قومي بتقسيم العجينة حسب الكمية المرادة، ثم ابدئي بتعبئتها في أكياس السندويتشات في الفريزر.

*عند القلي اتبعي المكونات..والخطوات التالية*

* مكونات القلي *

ملح (حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة كمون

رشة فلفل أسود

رشة كاري

رشة بيكنج بودر

رشة بيكربونات الصوديوم

* خطوات القلي *

1-اخلطي جميع المكونات على العجينة.

2-اتركيها لمدة ربع ساعة.

3-قرصِ العجينة باليد أو بالماكينة المخصصة للفلافل.

4-اقليها في زيت غزير، مع التقليب المستمر حتى تنضج.

" يفضل تزيين الطبق بالخس وأوراق النعناع قدميها مع الطحينة، والمخلل الخيار والملفوف والبندورة المقطعة، أو في ساندويتشات بالعيش اللبناني