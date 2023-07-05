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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبدالجليل: لاعبو المنتخب الأوليمبي رجالة.. وأتمنى وجود صلاح وفتوح معهم في الأولمبياد

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك قدم مستوى جيدًا أمام المقاولون العرب، مشيرًا إلى أنه سعيد باستعادة الفريق الأبيض جزءًا من مستواه، لكن ذلك سيجعل الأهلي أيضًا أكثر قوة وشراسة في المنافسات المحلية.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لاعبو منتخب مصر الأوليمبي يلعبون برجولة والتزام تكتيكي تام، وهو ما جعلهم يعوضوا الفوارق الفنية مع لاعبي المنتخبات الأخرى في أمم أفريقيا تحت 23 عاماً".

وأضاف: "المنتخب الأوليمبي يضم لاعبين مميزين، وأتمنى وجود صلاح معهم في الأولمبياد، وكذلك هناك امكانية لوجود احمد فتوح معهم في الجبهة اليسرى، في ظل أخطاء حاتم سكر في المباريات".

وواصل: "وجود محمد بركات عضو اتحاد الكرة سهل الكثير لمنتخب مصر الأوليمبي، والجيل الحالي يحتاج لوجود بطولة منتظمة، وأتمنى تطبيق فكرة الجوهري بإقامة دوري الرديف، وكانت هذه الفكرة موجودة مسبقا وكنا نلعب في وجود جمهور الأهلي ويدعمنا بقوة".

عبدالجليل الزمالك الفريق الأبيض الأهلى المنافسات المحلية

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