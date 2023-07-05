رسالة عاجلة من بايدن إلى الرئيس الجزائري.. ما فحواها؟

تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من نظيره الأميركي، جو بايدن بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ”61″ لعيد الاستقلال، اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: “نيابة عن الشعب الأميركي، أتقدم بأطيب التمنيات إليكم وإلى جميع الجزائريين بمناسبة احتفالكم بيوم استقلال الجزائر” .

وأضاف بايدن: “لقد ساهمت الشراكة المستدامة بين الجزائر والولايات المتحدة في تعزيز السلام والازدهار لشعبينا ولشعوب العالم.. نعمل سويا على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الرئيسية بما في ذلك مكافحة التطرف والإرهاب”.

وتابع: “نحن نعمق روابطنا التجارية والاقتصادية”، مؤكدا أنه بينما “تستعد الجزائر لتولي عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام المقبل، تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل معكم لتعزيز القيم الديمقراطية المشتركة ورؤيتنا المشتركة للعالم”.

و ختم الرئيس الأميركي رسالته: “في العام القادم، أتطلع أيضا إلى تعميق الشراكة بين بلدينا والصداقة بين شعبينا بشكل أعمق. وأتمنى لكم عيد وطني سعيد.. مع خالص التحية”.