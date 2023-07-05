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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف السعودية| المملكة ترحب برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا.. ووزارة الحج تصدر التأشيرات الإلكترونية للعمرة

صحف السعودية
صحف السعودية

تناولت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، إلى مستوى السفراء.

وأشادت وزارة الخارجية بهذه الخطوة التي ستنعكس إيجابًا في تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي وخدمة المصالح المشتركة، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.

وفي خبر آخر، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن القصف الإسرائيلي استهدف مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدفت غارة ثانية منطقة البيدر إلى الغرب من مدينة غزة، مما أحدث أضراراً جسيمة في منازل وممتلكات الفلسطينيين. 

وفي الضفة الغربية، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها، بعد يومين من العدوان الغاشم، مخلفة 12 شهيداً وعشرات الجرحى، ودماراً في عشرات المنازل، وأضراراً جسيمة في البنية التحتية.

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وكثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالشؤون النسائية في السعودية، أعمالها في خدمة قاصدات المسجد النبوي في الموسم الثاني من حج هذا العام 1444هـ، وذلك بعد النجاح الذي تحقق في الموسم الأول.

وتعمل الرئاسة بكافة وكالاتها النسائية على تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات الزائرة وتمكّنها من أداء عبادتها بيسر وطمأنينة.

واشتملت أعمال الوكالة على تهيئة المصليات النسائية والمرافق التابعة لها والعمل الدؤوب بكل كفاءة وتميز مع الحرص على انسيابية الحركة بين أروقة المسجد النبوي من خلال تنظيم المسارات وتخصيص مواقع لكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على أعمال النظافة والتعقيم باستخدام منظفات صديقة للبيئة مع الحرص على توفير خدمات السقيا من خلال حافظات ماء زمزم المبردة وغير المبردة وتوزيع العبوات أيضًا في أوقات مختلفة، ومن منطلق حسن الوفادة تكثيف الجهود في التبخير والتطييب وخدمة الإرشاد المكاني بعشر لغات مختلفة.
 

صحيفة المدينة

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجددا، إلى وضع ضوابط أكثر تشددا على صعيد منع حيازة الأسلحة في بلاده، منددا بـ"موجة" عمليات إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا.

وقال بايدن، في خطاب بمناسبة العيد الوطني لبلاده، إنه "في الأيام القليلة الماضية عانت أمتنا مجدّدا من موجة عمليات إطلاق النار المأساوية والعبثية في مجتمعات في أنحاء الولايات المتّحدة"، مشيراً إلى الحوادث التي وقعت في فيلادلفيا وفورت ورث ولانسيغ وكذلك أعمال عنف مرتبطة بالسلاح مؤخّراً في بالتيمور وويتشيتا وكانسس وشيكاغو.

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة القيام بمزيد من الخطوات للتصدي لآفة عنف السلاح "الذي يمزق مجتمعنا"، مشيدا بإجراءات لضبط الأسلحة أُقرت في ولاية إيلينوي عقب الهجوم في هايلاند بارك مؤخرا. وقال "أحضّ الولايات الأخرى على أن تحذو حذو إيلينوي وأواصل دعوة النواب الجمهوريين في الكونغرس للجلوس إلى الطاولة لمناقشة إصلاحات منطقية وذات مغزى يدعمها الشعب الأمريكي".

 

وفي خبر آخر، أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة أن تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة نسك، على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ، مفيدة أن منصة نسك تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت سابقًا بالتكامل مع الجهات المعنية، أنه بإمكان الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون، والحاصلين منهم على تأشيرات دخول دول الشنغن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، حجز مواعيد لأداء نسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق نُسك، وذلك قبل قدومهم للمملكة.

بيان عاجل من السعودية بشأن إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

طقس السعودية اليوم.. أتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية

صحيفة عكاظ

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجاً على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي خبر آخر، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس الأمريكي، مشيداً في هذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة، متمنياً لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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