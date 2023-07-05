"المصرية اللبنانية" تصدر طبعة جديدة لـ "ألف ليلة وليلة"

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر، طبعة جديدة من كتاب "ألف ليلة وليلة" المكون من 4 أجزاء، والذى يحتل مكانة مرموقة في الآداب العالمية بقصصه الرائعة الخالدة التي تمثّل الأدب الشعبي أصدق تمثيل.

ونالت ألف ليلة وليلة اهتماما عالميا في الشرق والغرب بمعالمها وصفاتها المميزة. وقد عُني الغرب بها فترجمت هذه القصص إلى أغلب لغات العالم، وقد لاقت هذه الترجمات رواجًا منقطع النظير، بعد أن جعل الأوروبيون منها مادة غزيرة الإنتاج.

ومؤخرا صدر عن دار المدى للنشر تحقيق في كتاب حول "ألف ليلة وليلة" للدكتور محسن مهدي، وبحسب الدار فإن المفاجأة هي أن ألف ليلة وليلة ليست كذلك حقيقة وأن النسّاخ والوراقين هم من أوصلها الى هذا الرقم الذي اشتهرت به.

وقام الباحث الدكتور محسن مهدي، منذ سنوات بتحقيق كتاب ألف ليلة وليلة وصولا إلى تحقيق الحكايات الحقيقية التي وجدت في الكتاب من دون إضافات النسّاخ والورّاقين.

وأبرز طبعات الكتاب تتحدد بـ( طبعة بولاق، الطبعة الشعبية المغربية، نسخة الأب صالحاني طبعة المطبعة الكاثوليكية، نسخة رشدي صالح- مطبعة دار الشعب – بيروت، نسخة برسلاو التي حقق اقساما منها عبد الصاحب العقابي ونشرها منجّمة في مجلة (التراث الشعبي) العراقية في ثمانينيات القرن العشرين).

وقام الباحث الدكتور مهدي بتحقيق الليالي تحقيقا علميا معتمدا في ذلك على النسخة الخطّية الأقدم (وهي نسخة المكتبة الوطنية بباريس)، وعلى نسختين أخريين هما نسخة المكتبة الرسولية في الفاتيكان ونسخة مكتبةجون رايلندرز في مانشستر .