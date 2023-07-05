شيخ العروبة.. من هو أحمد زكي باشا؟

يصادف في مثل هذا اليوم 5 يوليو 1934 وفاة أحمد زكي باشا، وهو أول من أدخل علامات الترقيم في اللغة العربية.

"شيخ العروبة" هو لقب أحمد زكي بن إبراهيم بن عبد الله النجار، المولود في الاسكندرية عام 1867 وتلقى تعليمه بالقاهرة، وتخرج في مدرسة الحقوق سنة 1887، درس فن الترجمة وكان يجيد الفرنسيّة إجادة كبيرة، بالإضافة إلى الإنجليزية والإيطالية واللاتينية.

أهم أعمال أحمد زكي باشا

قام بإدخال علامات الترقيم على اللغة العربية ووضع أسسها وقواعدها، وعلامات الترقيم التي نقلها أحمد زكى باشا بلفظها ورسمها هي:

الفاصلة ،

الفاصلة المنقوطة ؛

النقطة .

علامة الاستفهام ؟

علامة الانفعال أو التعجب !

النقطتان :

نقط الحذف والاختصار …

الشرطة __

التضبيب "..."

القوسان ( )

قام باختصار حروف الطباعة العربية من 905 أشكال إلى 132 شكلا و46 علامة، وذلك بعد أن قام بنفسه بتجارب يومية في مطبعة بولاق في عملية استغرقت ثلاثة أشهر.

تقدم بمشروع لإحياء الأدب العربي إلى مجلس الوزراء، فأقره في جلسته التي ترأسها الخديوي عباس حلمي واعتمد مجلس الوزراء لهذا المشروع مبلغ 9,392 جنيه، وفي هذا المشروع تمت طباعة العديد من الكتب وتحقيق ونقل مخطوطات التراث.

يعد أول من استخدم مصطلح "تحقيق" على أغلفة الكتب العربية، وشارك في مؤتمرات المستشرقين، كما أنه عمل مترجما بمجلس الوزراء كما عمل رئيسا لجامعة القاهرة.

قام أحمد زكي باشا بتكوين مكتبة علمية كبيرة بجهده ومن ماله الخاص ساعده في ذلك وظيفته المرموقة في الحكومة، ورحلاته المتعددة، وبذله المال للحصول على الكتب والمخطوطات، وتعتبر المكتبة من أكبر المكتبات في المشرق الإسلامي.

وفاة أحمد زكي باشا

توفي في 5 يوليو 1934 إثر نزلة برد حادة.