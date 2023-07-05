أمسية شعرية غنائية لـ محمد بهجت بمصاحبة فرقة القومي للمسرح .. اليوم

يقدم الشاعر محمد بهجت بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان القدير إيهاب فهمي- رئيس المركز؛ أمسية شعرية غنائية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في إطار برنامج احتفاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

ويتضمن برنامج الأمسية مجموعة من أروع الأغاني التراثية الوطنية منها: "عظيمة يا مصر"، "أنا المصري"، "بوابة الحلواني" غناء: المطرب أحمد محسن، "يا أغلى اسم في الوجود"، "طوف وشوف"، "يا حبايب مصر" غناء: المطربة هند عمر، "مصر التي في خاطري"، "على الربابة"، "مصر اليوم في عيد"، "يا حبيبتي يا مصر" غناء: المطربة حنان الخولي، "تسلم الأيادي" غناء: المجموعة.

محمد أحمد بهجت، مؤلف وشاعر غنائي مصري، قام بكتابة كلمات العديد من تترات وأغاني المسلسلات ومنها، مسلسل كان ياما كان: أرواح أليفة ج2 عام 2013، كما قام بكتابة سيناريو وحوار عدة أعمال وخاصة الدينية ومنها: مسلسل قصص النساء في القرآن عام 2013، ومسلسل أنبياء الله عام 2017.