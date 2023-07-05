الكويت ترحب بالاتفاق على رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن ترحيب ومباركة دولة الكويت بالإتفاق الذي تم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية بشأن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها، على دعم دولة الكويت لهذا الإتفاق الذي من شأنه المساهمة في تعزيز مبدأ الحوار والتعاون بين كلا البلدين وتطوير علاقات الصداقة بينهما ويحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، رفع تركيا ومصر مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء وموافقتهما على تبادل سفيرين.

وقالت الوزارة في بيان ، إن تركيا عينت صالح موتلو شن سفيرا لها في القاهرة، بينما عينت مصر بدورها عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة.

كما أعربت سلطنة عُمان اليوم في بيان لوزارة الخارجية، عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بتعيين سفراء مقيمين في كلا البلدين وفقًا لقواعد القانون الدولي والاحترام المتبادل.

وأوضحت سلطنة عمان ، أن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا من شأنه أن يعزز التعاون والتفاهم، خدمةً لمصالح الشعوب وازدهارها.