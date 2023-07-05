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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر العبداللات يفتتح حفلات مهرجان جرش بالأردن

الفنان عمر العبداللات
الفنان عمر العبداللات

استكمالاً للنجاحات الكبيرة التي يحققها "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات، اختارت إدارة "مهرجان جرش للثقافة والفنون" في الأردن، العبداللات ليكون نجم افتتاح الحفلات الجماهيرية التي يقيمها المهرجان هذا العام على المسرح الجنوبي.

ونظراً لجماهيريته الكبيرة، فضلاً عن كونه أكثر فنان عربي غنى في "مهرجان جرش"، سيحيي العبداللات حفل الخميس 27 يوليو منفرداً، بمرافقة فرقته الموسيقية الخاصة المكونة من خمسين عازفاً بقيادة المايسترو الدكتور جورج أسعد، إذ خصص المهرجان الليلة الافتتاحية بأكملها للعبداللات وجمهوره، فيما سيغني في الحفلات الأخرى فنانين اثنين في كل ليلة جماهيرية.

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وأعرب العبداللات عن سعادته لتجديد لقائه مع جمهور "مهرجان جرش" هذا العام، واعداً بليلة تاريخية يستحقها الجمهور الأردني وضيوف المملكة الحاضرين من مختلف أقطار الوطن العربي، مؤكداً أنه سيقدم مجموعة من الأغنيات والمفاجآت، التي سيجرى عليها بروفات مكثفة لتكون جاهزة بما يليق بالجمهور الذي يسعى دائماً لتقديم الأفضل من أجله.

وقال العبداللات: "لست غريباً عن جرش المدينة والمهرجان، لكنني دائماً ما أستعد لأظهر بأفضل صورة، فالوقوف على مسرح جرش مسؤولية كبيرة، كون الجمهور الأردني ذواق للفن، وهو من ساهم في إبراز نجومية وشهرة وانتشار العديد من الفنانين العرب، الذين غنوا على مسرح جرش".

ويصل العبداللات إلى جرش، بعد أن حقق نجاحاً كبيراً في حفل "ليالي تبوك"، الذي أحياه في المملكة العربية السعودية مؤخراً، وعلى أصداء "الديو الغنائي" الذي جمعه بفنان العرب محمد عبده، احتفالاً بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله.

العبداللات الفنان عمر العبداللات عمر العبداللات مهرجان جرش للثقافة والفنون مهرجان جرش أغانى عمر العبد اللات

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