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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل أحيا إيهاب توفيق حفلا غنائيا ليلة وفاة علاء عبدالخالق؟.. اعرف الحقيقة

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

على مدار الساعات الماضية ، أثيرت حالة من الجدل حول إحياء الفنان إيهاب توفيق حفلا غنائيا فى الساحل الشمالي ، وتردد أن هذا الحفل تزامن مع ليلة وفاة الفنان علاء عبد الخالق . 

وحقيقة الأمر أن الفنان إيهاب توفيق كان قد أحيا الحفل قبل وفاة الفنان علاء عبد الخالق بيومين ، وتواجد فى الجنازة وتشيع الجثمان .

وكانت قد نعت نقابة المهن الموسيقية وفاة الفنان علاء عبد الخالق الذي توفي الأيام الماضية .

وجاء بيان النقابة: ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبد الخالق .

وتابع البيان: لذا يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته وذويه بأصدق التعازي الحارة، سائلين المولي عز وجل  أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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معلومات عن علاء عبد الخالق:


علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة «الناي»، ويعد واحدا من نجوم «الكاسيت» في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحقق مع الفناناتين منى عبد الغني وحنان نجاحاً كبيرا، مكونين فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وخرج الألبوم الغنائي الأول لهم خلال العام 1980، ومن أشهر أغنياتهم «الحدود»، إلا أن الشريعي قرر حل الفرقة لانشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، والظروف الشخصية للفناناتين.

وفي العام 1985 أطلق علاء أول ألبوماته «مرسال»، بالتعاون مع حميد الشاعري ألحاناً وتوزيعا، وتوالت نجاحاته الفنية واستمر تعاونهما الفني في ألبوم «وياكي»، والذي طرح العام 1987، وألبوم «عشانك»، العام 1989.

ومن أعماله أيضا، ألبومات «راجعلك»، «هتعرفيني»، «اتغيرتي»، «مكتوب»، «لازم»، «طيارة ورق»، «الحلم»، «الليلة»، «عين ب عين»، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفينات، بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية ليعود بألبوم «حب مش عادي»، العام 2007 على المنصات الرقمية.

ايهاب توفيق الساحل الشمالي الفنان أيهاب توفيق الفنان علاء عبد الخالق حميد الشاعرى

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