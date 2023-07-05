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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن بخلطة مميزة

طريقة عمل طاجن العكاوي
طريقة عمل طاجن العكاوي بالبطاطس فى الفرن

طاجن العكاوي  من الأكلات الشهية التى لها شعبية كبيرة فى مصر وبعض البلاد العربية، ويمكن أن يكون مذاقها أفضل إذا تم إضافة بعض التوابل المميزة.

نعرض فى السطور التالية طريقة عمل طاجن العكاوي بالبطاطس فى الفرن من خلال خطوات الشيف شربيني.

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مقادير طاجن العكاوي
عكاوى 
بصل 
ملح 
ثوم 
بطاطس طماطم 
طماطم بيوريه 
مرقة 
سمـنة 
جوزة الطيب 
مستكة 
كمون
ورق لورا 
جزر 
كرفس 
كرات 
كزبره خضراء 
فلفل حار 

زعتر 

فلفل أسود 
طريقة تحضير طاجن العكاوي 
*  شوحى قطع العكاوي فى حلة بها السمنة ساخنة و تشوح ثم يضاف الجزر وضعي عليها البصل والملح وفلفل والزعتر والمستكة وجوزة الطيب والكمون مع مكعب المرقة وثوم مفروم,


* تفرم الطماطم وتضاف لحلة العكاوي مع الطماطم البيوريه وورق اللورا ثم افرمي الجزر والكرفس والكرات والفلفل الحار وتوضع على العكاوى. 
* قطعي البطاطس مكعبات كبيرة وتحمر "نصف تحميره" ثم ضعيها فى الطاجن ثم خليط العكاوى على البطاطس مع الخضروات وتدخل الفرن حتى تكتمل النضج.

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