خبير يكشف دور الأنشطة الطلابية في تعزيز المبادرات المجتمعية للدارسين بالجامعات

قال طارق أحمد، القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، بجامعة عين شمس، إن الجامعات المصرية تلعب دورًا هامًا في دعم المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة في مصر، بالإضافة إلى أنها تعمل على تطوير مهارات الطلاب وتعزيز دورهم في المجتمع والمشاركة في بناء مصر الحديثة والمستقبلية.

وأوضح طارق أحمد، أن المبادرات الطلابية في الجامعات المصرية هي فكرة واعدة وقد بدأت منذ سنوات، وتهدف إلى تقديم خدمات وفرص لآلاف الطلاب، وتعزيز التواصل والعطاء بين الطلاب والمجتمع، وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية

وأضاف القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن المبادرات الطلابية تعتبر من أساسيات النشاط الطلابي والتي من شأنها رفع الوعي الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع الجامعي.

أكد طارق، أن الدولة المصرية تقوم منذ سنوات بتنفيذ مشروعات كبيرة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، يلعب الطلاب دورًا مهمًا في هذه المشروعات، حيث يشاركون في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة والمساهمة في ملفات الابتكار والتنمية.

وأشار القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى أن المبادرات الطلابية تشمل المشاركة في مشروعات التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير المهارات اللازمة للمساهمة في تحسين حياة الناس والحفاظ على البيئة، يشارك الطلاب أيضًا في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء مصر، من خلال التوعية والمشاركة في الأنشطة المجتمعية وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وتعكس هذه المشاركة الفعالة للطلاب التزامهم بتحقيق التنمية الشاملة في مصر، وتعزز الروح الوطنية والانتماء لبناء مستقبل أفضل، وتعزيز التقدم والازدهار في مصر.

وصرح طارق أحمد، بأن جامعة عين شمس تحرص دائمًا على تذليل العقبات التي يمكن أن تواجه الطلاب في طريقهم نحو التنمية والمشاركة الفعالة، وتوفر الجامعة الدعم الأكاديمي والمادي والاجتماعي للطلاب، وتقدم برامج التوجيه والإرشاد التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم.