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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|الحق سجل في تطبيق إنستجرام المنافس لتويتر قبل أي حد.. بـ 5180 جنيها فقط.. عرض على أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ميزة جديدة في موبايلات شاومي تجعلها تتفوق على iPhone

تخطط شركة شاومي Xiaomi بحسب التقارير لإطلاق هاتفين ذكيين جديدين رائد في نوفمبر 2023: Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Pro. من المتوقع أن يتم تشغيل كلا الهاتفين بشريحة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 الجديدة. وسيتمتع الهاتفين ببطاريات أكبر وسرعات شحن أسرع من سابقيهما.

 

تسريبات تكشف عن وحش الفئة المتوسطة من سامسونج

ستكشف سامسونج عن هاتف Galaxy M34 5G في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم في 7 يوليو. وقد أكدت الصفحة الرئيسية للهاتف الذكي، التي تم إطلاقها بالفعل على Amazon، تفاصيل بشأن دقة العرض، ومعدل التحديث، وحجم البطارية، وتكوين الكاميرا الأساسية. 

 

الحق سجل في تطبيق إنستجرام المنافس لتويتر قبل أي حد

كان إنستجرام Instagram يعمل على منافس لتويتر يحمل الاسم Threads ، والذي تسرب قبل بضعة أسابيع. والآن، يبدو أن الشركة على استعداد لإطلاقه في الأيام أو الأسابيع القادمة بشكل رسمي.

 

بـ 630 جنيها فقط.. تعرف على أحدث إصدارات Nokia من الموبايلات

أطلقت شركة HMD Global اليوم هاتفين جديدين من فئة feature phones في الهند يدعمان خدمة UPI، وهما نوكيا Nokia 110 4G و Nokia 110 2G لعام 2023.

 

بـ 5180 جنيها فقط.. عرض على أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

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