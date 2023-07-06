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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج القوس اليوم الخميس 6 يوليو في الحب والعمل والمال

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 6 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 6 يوليو 2023

احتضن طبيعتك النارية واستخدم حماسك لتغذية طموحك، تحثك طاقة اليوم على الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك ومواجهة التحديات التي كانت في ذهنك. ثق بنفسك ودع شغفك يرشدك.

توقعات برج القوس في الحب

ستجذب طبيعتك المرحة المعجبين، لذلك لا تخف من وضع نفسك هناك إذا كنت بالفعل في علاقة ملتزمة ، فقد تجد أنت وشريكك أنفسكم أكثر ارتباطًا وحميمية من أي وقت مضى.  

برج القوس وحظك اليوم صحيا

تذكر أن تأخذ فترات راحة وممارسة الرعاية الذاتية، قد تقودك روح المغامرة إلى تجربة أنشطة بدنية جديدة ، والتي يمكن أن تكون مفيدة لصحتك، تأكد من الحفاظ على رطوبتك وتغذية جسمك بالأطعمة الصحية.

برج القوس وحظك اليوم في العمل

هذا يوم لعرض مهاراتك ومواجهة تحديات جديدة، لا تخف من المجازفة وتجاوز الحدود، سوف يؤتي عملك الجاد ثماره بطرق غير متوقعة ، مما قد يؤدي إلى ترقية أو تقدير من كبار المسؤولين.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

﻿قد يكون وضعك المالي اليوم غير متوقع بعض الشيء، قد تنشأ نفقات غير متوقعة ، لذا تأكد من وجود صندوق للأيام الممطرة. ومع ذلك ، قد تكون هناك أيضًا فرص للنمو المالي والاستثمار، تذكر أن تضع ميزانية وتدخر بحكمة ، ولكن لا تخف من المجازفة عندما يحين الوقت. 

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