عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمام رفض تركيا والمجر.. بايدن يؤكد دعمه انضمام السويد للناتو

أرشيفية
أرشيفية

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه لانضمام السويد لحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء في محادثات مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، وسط جهود للتغلب على معارضة تركيا هذه الخطوة.

وقال بايدن وهو جالس بجوار كريسترسون في المكتب البيضاوي، للصحفيين إنه يريد إعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة لانضمام السويد إلى الحلف.

وقال إنه "يتوق بشدة" لأن يرى السويد منضمة للحلف.

وشكر كريسترسون بايدن على الدعوة وقال إن السويد "تقدر بشدة" دعمه لمسعى عضويتها في الحلف.

انضمام جزئي .. ألمانيا تثير الجدل بشأن قبول أوكرانيا في حلف الناتو

خبير علاقات دولية: الناتو يتمسك بالتمدد تجاه روسيا بضم فنلندا والسويد

ويبدأ بايدن يوم الأحد رحلة تشمل ثلاث دول تركز على قمة الحلف في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا. وهناك شكوك في أن تركيا ستتراجع عن معارضتها في الوقت المناسب للسماح لقادة الحلف بقبول السويد في عضوية الحلف خلال القمة.

وتقدمت كل من السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي العام الماضي، متخليتين عن سياسات عدم الانحياز العسكري القائمة منذ فترة طويلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتعين أن يوافق جميع أعضاء الحلف على طلبات العضوية، لكن تركيا والمجر لم توافقا بعد على طلب السويد.

وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها للتغلب على معارضة تركيا.

وشكا أردوغان من أن أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور في السويد مستمرون في تنظيم الاحتجاجات وتمويل ما يسميه الجماعات الإرهابية، وهو أمر "غير مقبول" بالنسبة لتركيا.

وتجتمع السويد وتركيا في بروكسل غدا الخميس لمحاولة إيجاد حل قبل قمة الحلف الأسبوع المقبل.

تركيا المجر بايدن السويد الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

جهاد جريشة يعلن مفاجأة بشأن هدفيّ الأهلي والإسماعيلي

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. وزير الكهرباء يخص صدى البلد بتصريح عن العدادات القديمة

موضوعات متعلقة

انضمام جزئي .. ألمانيا تثير الجدل بشأن قبول أوكرانيا في حلف الناتو

خبير علاقات دولية: الناتو يتمسك بالتمدد تجاه روسيا بضم فنلندا والسويد

ترشيحاتنا

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 6-7-2023

فوكسهول تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية في معرض ميونيخ

أمام رفض تركيا والمجر.. بايدن يؤكد دعمه انضمام السويد للناتو

السعودية .. وزارة الحج تنشر لقطات مبهرة للحرم النبوي الشريف | شاهد

كيف تكون كفارة المغتاب لمن اغتابه؟.. عليك بهذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكون غير متوقع.. امرأة تتخلص من ابتلاعها لعظمة دجاج .. اعرف التفاصيل

بالحمالات.. فستان مايا دياب يضعها فى مأزق

خبير تغذية يكشف عن أطعمة تزيد معدل الحرق

مقطع فيديو لمسافرين يسببان هلعا بمطار لسبب غير متوقع.. شاهد

فيديو

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ