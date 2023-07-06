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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم أطفال.. وفاة 24 شخصًا في جوهانسبرج جراء تسرب غاز

أرشيفية
أرشيفية

أعلن في جنوب أفريقيا، يوم الأربعاء، عن وفاة 16 شخصًا على الأقل في منطقة سكنية عشوائية بالقرب من ضاحية بوكسبرج شرقي جوهانسبرج، بسبب ما يشتبه بأنه تسريب غاز.

وقال بانيازا ليسوفي رئيس وزراء مقاطعة "خاوتنج" في جنوب أفريقيا أثناء زيارة لموقع الحادث، أن التحقيقات جارية لتحديد نوع الغاز.

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وتابع ليسوفي قائلاً: "16 هو العدد الذي تم التحقق منه" وذلك في تصحيح للرقم السابق المعلن وهو 24 وفاة.

وأضاف ليسوفي أن "الجثث متناثرة في المنطقة، وأن أصغر الضحايا يبلغ من العمر عاماً واحداً".

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن تسريب الغاز ربما كان متصلاً بأنشطة تعدين غير قانونية.

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