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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انتشالهم مهمة انتحارية.. عشرات الجثث ملقاة داخل منجم للذهب في جنوب إفريقيا

منجم الذهب
منجم الذهب

شهدت جنوب افريقيا حادث مأساوي حيث عثرت السلطات على نحو ٣٠ جثة لعمال داخل منجم مهجور في أحد المناطق التي يستخرج منها الذهب.

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وقال المتحدث باسم وزارة المناجم والطاقة إرنست موليبانا لوكالة الأنباء الفرنسية"وفقا لمعلوماتنا، ساعد أشخاص يشتبه في كونهم هم أيضًا عمال مناجم غير قانونيين على انتشال ثلاث جثث على الأقلّ، وما زال 28 آخرون تحت الأرض".

وقعت الحادثة التي ليست هي الأولى من نوعها داخل بلدة صغيرة  والواقعة على بُعد 250 كلم جنوب جوهانسبرج.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة جنوب أفريقيا تعاني من ارتفاع في معدلات البطالة ويعمل فيها الآلاف من عمال المناجم غير الشرعيين الذين يطلق عليهم اسم "زاما زاماس".

 ويأتي بعض هؤلاء أيضًا من ليسوتو، وهي مملكة صغيرة تحيط بها جنوب إفريقيا من كل الجهات.

وأوضح موليبانا: "نظرًا لارتفاع مستوى الميثان، من الخطورة حاليًا أن ينزل أيّ شخص" إلى المنجم الذي ظلّ العمل فيه جاريًا حتى التسعينيات قبل أن يتوقف استخراج الذهب عندما لم يعد يدرّ الربح.

جنوب افريقيا الذهب جثة

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