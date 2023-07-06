حسين الشحات يوجه رسالة دعم لحمدي فتحي بعد انتقاله للوكرة القطري

شارك حسين الشحات ، لاعب النادي الاهلي، صورا مع حمدي فتحي نجم الفريق بعد انتقاله إلى الوكرة القطري. وذلك عبر حسابه علي موقع "انستجرام".

ونشر حسين الشحات ، صورا له بصحبة حمدي فتحي وكتب قائلا: "ربنا يكرمك يا اهخويا علشان انت تستاهل كل خير يا حبيبي ومجتهد وابن حلال بس والله هتوحشني جدا ومش عارف اقولك اي غير ان مستنيك تلعب معايا تاني لانك من اهحسن واكثر الناس اللي زعلان ان مش معانا ومش هتكمل معانا وباذن الله مستنيك تاني نلعب مع بعض هتوحشني يا حزين يا أخويا".

وكان قد نشر فتحي منشورا عبر صفحته على موقع “فيس بوك” كتب خلاله:"شكراً النادي الاهلي شكراً الادارة شكراً جمهور النادي الأهلي العظيم ".



وأضاف:" فخور إني كنت جزءا صغيرا من كيان كبير وعظيم شكراً علي حبكم و دعمكم اللا منتهي . ربنا وحده اللي يعلم كنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير ، بتمني لكم كل التوفيق دايماً ".

واختتم قائلًا:"وأخيراً شكراً لجميع الأجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداًوبتمنيليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعودين .. و لنا عودة ".