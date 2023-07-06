عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"حلوان للآلات" تتعاون مع أوراسكوم والزامل لتنفيذ أعمال الجلفنة للقطار الكهربائي السريع

حلوان للآلات و المعدات
"حلوان للآلات و المعدات" تتعاون مع شركة "اوراسكوم"

نجحت شركة "حلوان للآلات والمعدات" فى التعاون مع شركتى " أوراسكوم " و " الزامل " لتنفيذ أعمال الجلفنة لجسم القطار الكهربائى السريع .

يأتي ذلك فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، لكافة الجهات التابعة للوزارة بإتباع سياسة الإنفتاح للتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية للإعتماد على المنتج المحلى ودعم الاقتصاد الوطنى.

وفى هذا الصدد، أشار المهندس  عزت عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات، إلى أن الشركة تمتلك مصنعا للجلفنة تم تأسيسه عام 1999 بغرض جلفنة المعادن بالغمر الساخن وهى أكثر الطرق نجاحاً فى الحفاظ على المشغولات الحديدية من التآكل وتصلح هذه الطريقة للعديد من المشغولات مثل أبراج الضغط العالى ، أبراج الجهد المتوسط ، أبراج الجهد المنخفض ، أعمدة الإنارة ، الانابيب ذات الاقطار والإستخدامات المتعددة ، مكونات أجهزة الرى المحورى وكذلك المشغولات الصغيرة ، وفى عام 2019 قامت شركة " إنديكو " الإيطالية بإعادة تاهيل مصنع الجلفنة وأدى ذلك إلى نجاح المصنع إنتاج المنتجات بأعلى جودة وفى وقت قصير ومحققة لكافة المعايير والإشتراطات البيئية والمهنية .


وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن مصنع الجلفنة مقسم إلى عدة قطاعات وهى قطاع التحميل الخارجى والذى يتم فيه إستلام المنتجات من العملاء ، عقب ذلك يتم تحميل المشغولات على المثبتات بقطاع التحميل الداخلى ثم يتم نقل المشغولات ووضعها بقطاع الأحواض والبوتقة والذى يضم عدد ( 12 ) حوض مختلفين منهم عدد ( 8 ) أحواض معالجة وتبلغ أبعاد بوتقة الجلفنة ( 15.8 م طول و 1.6 م عرض         و 2.6 متر عمق  )، عقب ذلك يتم نقل المشغولات لقطاع التفريغ وذلك بعد إتمام عملية الجلفنة وفى النهاية يتم نقل المشغولات لقطاع التشطيب وينقسم هذا القطاع لقسمين ( قسم تشطيب المشغولات الكبيرة وقسم تشطيب المشغولات الصغيرة ) وعقب ذلك يتم تسليم المشغولات للعملاء بعد إتمام عملية الفحص.

المعدات حلوان للآلات أوراسكوم الزامل للحديد قطار الكهربائى الاقتصاد الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

قرار ناري من الزمالك ضد حكام مباراة القمة بعد جدل مواجهة الأهلي والإسماعيلي

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

تداول إجابات إنجليزي الثانوية العامة على تليجرام.. والتعليم تضبط مُصوّر الأسئلة

تتجاوز 40 .. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجة الحرارة ومعدلات الرطوبة

اكتشف خيانتها..مرات البواب ضربت جوزها علقة موت بسبب وضع مخل مع جارهما

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لسيدة الغردقة المتهمة بقتل أطفالها التوأم.. تفاصيل مأساوية

زلزال يضرب المعدن الأصفر.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

لن يتكرر قبل 4000 عام.. الأرض تبتعد مسافة كبيرة عن الشمس اليوم

هونر تطلق أحدث موبايل لها بأفل من 6000 جنيه مصري

مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM .. تفاصيل كاملة

دعاء زوال الهم والحزن علّمه لنا النبي.. ردده ليشرح الله صدرك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حجز الطائرة.. رد فعل صادم لعجوز في مطار بالمكسيك

افتكروها دولفين.. سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا| صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاته الداكنة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي يوميا؟

فيديو

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ