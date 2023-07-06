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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1200 هزة زلزالية وتوقعات بثورة بركان خلال يومين في هذه الدولة

صدى البلد

رصدت أجهزة متابعة الزلازل في آيسلندا، وقوع 1200 هزة زلزالية خلال يومين، في شبه جزيرة "ريكيانيس" ما ينذر بثورة كبيرة لبركان "فاجرادالسفيال"، الذي تشير التقارير إلى وجود علامات على حدوث ارتفاع في الحمم البركانية تحت سطحه.


وتم رصد جميع الزلازل في شبه الجزيرة ، حيث من المقرّر أن يجتمع علماء من مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي وجامعة أيسلندا مع إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ لمناقشة الوضع، وفق صحيفة "آكسبريس" البريطانية.

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وعلى الرغم من المخاوف من حدوث ثوران بركاني في الأيام المقبلة، فإنه لا يوجد ما يشير إلى حدوث ثوران وشيك على الرغم .

وذلك على الرغم من وقوع هذه الزلازل على شبه الجزيرة والتي وصلت قوة ثمانية منها إلى أكثر من ثلاثة درجات، فيما يُعتقد أن أقواها كانت ما بين 3.6 و3.7 درجات درجة.

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