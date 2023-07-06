العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا على الإطلاق.. ما السبب؟

ذكر مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن العالم شهد أكثر أشهر يونيو حراً على الإطلاق مع ارتفاع حرارة المحطيات جراء التغير المناخي وظاهرة إل نينيو.

وتتميز ظاهرة النينيو، التي تحدث بشكل طبيعي كل بضع سنوات، بارتفاع درجات حرارة الطبقات العليا من المياه في المنطقة الاستوائية الشرقية من المحيط الهادئ.

وأوضح المرصد، في بيان، أن الشهر الماضي "كان أكثر أشهر يونيو حرا مع ارتفاع بـ0.5 درجة مئوية فوق معدل 1991-2020 متجاوزا بكثير المستوى القياسي السابق العائد ليونيو 2019".

درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية

وتعد بيانات هذا المرصد من الأكثر استخداما وموثوقية في العالم إلى جانب الوكالة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا)، وأوضح المرصد أن درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية في شمال غرب أوروبا في حين أن بعض مناطق كندا والولايات المتحدة والمكسيك وآسيا وشرق أستراليا "كانت أكثر حرا من المعدل الطبيعي" مشددا على حجم الفارق عن المعدلات الطبيعية.