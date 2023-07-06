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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. زيلينسكي يحمل الغرب مسئولية فشل الهجوم المضاد

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف كانت تأمل في شن هجومها العسكري على روسيا في وقت أقرب بكثير، لكنها تعثرت بسبب نقص الأسلحة التي يزودها الغرب.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اعترف زيلينسكي بأن الهجوم المضاد لأوكرانيا، الذي استمر لمدة شهر تقريبًا، قد “تباطأ” بسبب الدفاعات الروسية القوية.

وأشار زيلينسكي إلى أنه أبلغ الزعماء الأوروبيين أن أوكرانيا ترغب في بدء حملتها “في وقت أبكر بكثير”، لكنها بحاجة إلى “كل الأسلحة والمواد اللازمة لذلك”.

وقال إنه “في بعض المناطق، لا تستطيع قوات كييف حتى التفكير في بدء الهجمات لأنها لا تمتلك 'الأسلحة ذات الصلة”.

وأوضح الزعيم الأوكراني أن “كييف كانت تعلم أن التأخير سيؤدي إلى تقدم أبطأ. أدرك الجميع أنه إذا حدث الهجوم المضاد في وقت لاحق، فسيتم إلغام جزء أكبر من أراضينا”.

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وأضاف: “نمنح عدونا الوقت والإمكانية لزرع المزيد من الألغام وتجهيز خطوطه الدفاعية”.

وواصل زيلينسكي تكرار الدعوات لتسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16.

وأشار الزعيم الأوكراني إلى أن “تسليم طائرات إف-16 لا يتعلق حتى بالميزة الأوكرانية في السماء على الروس بل تتعلق فقط بالتساوي”، مضيفًا أن “الطائرات ستوفر غطاءًا للقوات الأوكرانية، مما يمكنها من التحرك بسهولة أكبر عبر ساحة المعركة”.

روسيا زيلينسكي كييف الغرب أوكرانيا

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